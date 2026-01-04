PureProtect Go 500. sērija

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FY0500/30
Oriģinālie filtri 500. sērijas PureProtect gaisa attīrītājam
Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.
Saderīgs ar 500. sēriju
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs ir 3 gadi
Oriģinālais Philips filtrs
Nomaiņas filtrs Philips PureProtect Go 500. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0510, AC0520, AC0521. Gaisa attīrītāja modeli var atrast ierīces aizmugurē.
Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.
Oriģinālais filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcei. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr izmanto oriģinālo Philips filtru.
Atsauksmes
(1) No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts saskaņā ar DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 μm un 0,3 μm iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.