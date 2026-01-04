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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

Jauns

PureProtect Go 500. sērijaHEPA NanoProtect filtrs

FY0500/30

Oriģinālie filtri 500. sērijas PureProtect gaisa attīrītājam

Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.

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Savietojamie produkti
PureProtect Go 500. sērija

PureProtect Go 500. sērija
Gaisa attīrītājs

AC0520/10

Efektīvi uztver 99,97% nanodaļiņu (1)

Oriģinālie filtri 500. sērijas PureProtect gaisa attīrītājam

  • Saderīgs ar 500. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Darbmūžs ir 3 gadi

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips PureProtect Go 500. sēriju

Saderīgs ar Philips PureProtect Go 500. sēriju

Nomaiņas filtrs Philips PureProtect Go 500. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0510, AC0520, AC0521. Gaisa attīrītāja modeli var atrast ierīces aizmugurē.

3 gadu ilgs filtra darbības laiks

3 gadu ilgs filtra darbības laiks

Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcei. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr izmanto oriģinālo Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Atrunas

  1. (1) No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts saskaņā ar DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 μm un 0,3 μm iUTA institūtā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.