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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Jauns

PureProtect Lite 700. sērijaHEPA NanoProtect filtrs

FY0700/30

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Oriģinālie filtri gaisa attīrītājam PureProtect 700

Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.

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Savietojamie produkti
PureProtect Lite 700. sērija

PureProtect Lite 700. sērija
Gaisa attīrītājs

AC0720/10

Efektīvi uztver 99,97% nanodaļiņu (1)

Oriģinālie filtri gaisa attīrītājam PureProtect 700

  • Saderīgs ar 700. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Darbmūžs ir 3 gadi

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips PureProtect Lite 700. sēriju

Saderīgs ar Philips PureProtect Lite 700. sēriju

Nomaiņas filtrs Philips PureProtect Lite 700. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0710, AC0720, AC0721. Gaisa attīrītāja modeli var atrast ierīces aizmugurē.

3 gadu ilgs filtra darbības laiks

3 gadu ilgs filtra darbības laiks

Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.

Ilgtspējīgs dizains ar par 32 % mazāku iepakojumu

Ilgtspējīgs dizains ar par 32 % mazāku iepakojumu

Mūsu salokāmais filtra dizains ietaupa iepakojumu un izmanto par 22 % mazāk plastmasas, samazinot oglekļa pēdas nospiedumu (3).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Izmantošanas datums 2026-09-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Izmantošanas datums 2026-09-20

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Atrunas

  1. (1) No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts saskaņā ar DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 μm un 0,3 μm iUTA institūtā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.

  3. (3) Salīdzinot ar FY0700 nesalokāmo iepakojumu.