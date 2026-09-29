PureProtect Lite 700. sērija

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Oriģinālie filtri gaisa attīrītājam PureProtect 700
Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.
Saderīgs ar 700. sēriju
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs ir 3 gadi
Oriģinālais Philips filtrs
Nomaiņas filtrs Philips PureProtect Lite 700. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0710, AC0720, AC0721. Gaisa attīrītāja modeli var atrast ierīces aizmugurē.
Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.
Mūsu salokāmais filtra dizains ietaupa iepakojumu un izmanto par 22 % mazāk plastmasas, samazinot oglekļa pēdas nospiedumu (3).
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Izmantošanas datums 2026-09-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Izmantošanas datums 2026-09-20
(1) No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts saskaņā ar DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 μm un 0,3 μm iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.
(3) Salīdzinot ar FY0700 nesalokāmo iepakojumu.