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  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.
  • Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.

Jauns

PureProtect Lite 700. sērijaGaisa attīrītājs

AC0720/10

Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.

Baudi tīru, drošu gaisu mājās un ātri atbrīvojies no no alergēniem, baktērijām, vīrusiem, smakām un gāzveida piesārņotājiem. Tas likvidē 99,97 % daļiņu ar minimālu enerģijas patēriņu un troksni. Elegants dizains, noskaņas apgaismojums un viedas vadības iespējas.

Skatīt visas priekšrocības

Efektīvi notver alergēnus un piesārņotājus

Mūsu energoefektīvākais, kompaktākais attīrītājs.

  • Attīra telpas līdz 75 m²

  • Mūsu energoefektīvākais attīrītājs

  • Filtra darbmūžs ir 3 gadi

  • 180 m³/h tīra gaisa ātrums (CADR)

  • HEPA un aktivētās ogles filtrs

Attīra gaisu līdz 75 m² lielās telpās

Attīra gaisu līdz 75 m² lielās telpās

Ar CADR 180 m³/h (1) šis attīrītājs atsvaidzina gaisu līdz 75 m² lielās telpās katru stundu (2) – ideāli piemērots guļamistabām, birojiem un līdzīgām telpām.

Mūsu energoefektīvākais kompaktais attīrītājs

Mūsu energoefektīvākais kompaktais attīrītājs

Šis gaisa attīrītājs nodrošina spēcīgu tīrīšanas veiktspēju, patērējot tikai 14 W – palīdz samazināt elektroenerģijas patēriņu un ekspluatācijas izmaksas.

Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

Trīsslāņu filtrēšana, kas sastāv no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktīvās ogles filtra, uztver 99,97 % daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (3) – sīkākas par mazāko zināmo vīrusu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. (1) CADR pārbaudīts sertificētā trešās puses laboratorijā saskaņā ar GB/T18801-2022.

  2. (2) Telpas lielums aprēķināts pie 1 ACH saskaņā ar GB/T18801-2022.

  3. (3) No gaisa, kas plūst caur filtru, pārbaudīts saskaņā ar DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 μm un 0,3 μm iUTA institūtā.

  4. (4) No gaisa, kas plūst caur filtru, pārbaudīts ar mājas putekļu ērcītēm, bērza ziedputekšņiem un kaķu alergēniem saskaņā ar Austrijas OFI institūta SOP 350.003.

  5. (5) Mikrobu samazināšanas ātruma tests ārējā laboratorijā ar gripu (H1N1) 30 m³ testa kamerā, izmantojot turbo režīmu 1,5 h.

  6. (6) Pārbaudīts trešās puses laboratorijā saskaņā ar GB21551.3-2010 ar S. Albus, 30 m³ kamerā, 1,5 h, turbo režīmā.

  7. (7) Ārējā GMT laboratorijas tests saskaņā ar GB/T 18801-2022 ar TVOC, toluolu un NO2.

  8. (8) Aprēķinātais vidējais rādītājs. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.

  9. (9) Skaņas spiediens, IEC 60704, 1,5 m attālumā.