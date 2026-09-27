ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

5000. sērijas gaisa attīrītājs HEPA NanoProtect filtrs

Atbalsts

5000. sērijas gaisa attīrītājsHEPA NanoProtect filtrs

FY1120/00

5000. sērijas gaisa attīrītājs HEPA NanoProtect filtrs

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Oriģinālais maiņas filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam: HEPA NanoProtect filtrs aizsardzībai no gaisa piesārņotājiem, alergēniem, vīrusiem un baktērijām.

  • PDF fails
  • 27 September 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim