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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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5000. sērijas gaisa attīrītājs HEPA NanoProtect filtrs
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FY1120/00
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Oriģinālais maiņas filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam: HEPA NanoProtect filtrs aizsardzībai no gaisa piesārņotājiem, alergēniem, vīrusiem un baktērijām.
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