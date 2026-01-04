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  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
  • Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam

5000. sērijas gaisa attīrītājsHEPA NanoProtect filtrs

FY1120/00

Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam

Oriģinālais maiņas filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam: HEPA NanoProtect filtrs aizsardzībai no gaisa piesārņotājiem, alergēniem, vīrusiem un baktērijām.

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Savietojamie produkti
5000. sērija

5000. sērija
“Divi vienā” gaisa sausinātājs un attīrītājs

DE5305/11

Efektīvi uztver 99,97% nanodaļiņu (1)

Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam

  • Saderīgs ar 5000. sērijas ierīcēm

  • Kalpošanas ilgums līdz 24 mēnešiem

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Oriģinālais Philips filtrs

  • Videi draudzīgs, bet jaudīgs

Saderīgs ar Philips “divi vienā” gaisa sausinātājiem, 5000. sērija

Saderīgs ar Philips “divi vienā” gaisa sausinātājiem, 5000. sērija

Šis HEPA NanoProtect filtrs ir saderīgs ar 5000. sērijas “divi vienā” gaisa sausinātājiem un attīrītājiem, tostarp modeļiem DE5305 un DE5306. Savas ierīces modeļa numuru var atrast ierīces apakšdaļā.

Oriģināls Philips produkts

Oriģināls Philips produkts

Optimālam sniegumam jāizmanto oriģinālie Philips filtri. Tie precīzi der Philips ierīcē un ir rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka ierīce visu izmantošanas laiku darbotos maksimāli efektīvi.

HEPA NanoProtect uztver 99,97% vissīkāko daļiņu

HEPA NanoProtect uztver 99,97% vissīkāko daļiņu

HEPA NanoProtect filtri spēj uztvert pat 0,003 mikronu daļiņas — tas ir mazāk par mazāko zināmo vīrusu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. (1) Testēts atbilstoši DIN71460 ar 0,003 um NaCI aerosolu, izmantojot gaisu, kas izplūst caur filtru (IUTA)

  2. (2) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.