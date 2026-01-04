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FY1120/00
Oriģinālais filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam
Oriģinālais maiņas filtrs “divi vienā” gaisa sausinātājam un attīrītājam: HEPA NanoProtect filtrs aizsardzībai no gaisa piesārņotājiem, alergēniem, vīrusiem un baktērijām.
Saderīgs ar 5000. sērijas ierīcēm
Kalpošanas ilgums līdz 24 mēnešiem
Iepakojumā 1 filtrs
Oriģinālais Philips filtrs
Videi draudzīgs, bet jaudīgs
Šis HEPA NanoProtect filtrs ir saderīgs ar 5000. sērijas “divi vienā” gaisa sausinātājiem un attīrītājiem, tostarp modeļiem DE5305 un DE5306. Savas ierīces modeļa numuru var atrast ierīces apakšdaļā.
Optimālam sniegumam jāizmanto oriģinālie Philips filtri. Tie precīzi der Philips ierīcē un ir rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka ierīce visu izmantošanas laiku darbotos maksimāli efektīvi.
HEPA NanoProtect filtri spēj uztvert pat 0,003 mikronu daļiņas — tas ir mazāk par mazāko zināmo vīrusu.
Atsauksmes
(1) Testēts atbilstoši DIN71460 ar 0,003 um NaCI aerosolu, izmantojot gaisu, kas izplūst caur filtru (IUTA)
(2) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.