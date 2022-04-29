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Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)
Saderīgs ar 2000. sēriju
Iepakojumā 1 filtrs
Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši
Oriģinālais Philips filtrs
Rezerves filtri Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Informāciju par gaisa mitrinātāja modeli var apskatīt ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.8
no 5
35
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Zlata98
29/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Plusi
Довгий строк служби та легкий догляд
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Izmantošanas datums 2021-12-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Izmantošanas datums 2021-12-29
Anastasi197374
26/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Добре фільтрує
Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.
Plusi
Завжи є в наявності
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Izmantošanas datums 2021-10-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Izmantošanas datums 2021-10-26
Uliana07
26/04/2022
Україна
Akcijas daļa
Чудовий фільтр
Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.
2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģijām baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.