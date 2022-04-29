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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY2401/30

4.8

| (35) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai

Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)

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Savietojamie produkti

2000. sērija

2000. sērija
Gaisa mitrinātājs

HU4813/10

NanoCloud tehnoloģija ar higiēnisku mitrināšanu

Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai

  • Saderīgs ar 2000. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Saderīgs ar Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Rezerves filtri Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Informāciju par gaisa mitrinātāja modeli var apskatīt ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

35

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

4
2

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Plusi

Довгий строк служби та легкий догляд

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Izmantošanas datums 2021-12-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Izmantošanas datums 2021-12-29

26/04/2022

Україна

Україна

Добре фільтрує

Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.

Plusi

Завжи є в наявності

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Izmantošanas datums 2021-10-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Izmantošanas datums 2021-10-26

26/04/2022

Україна

Україна

Чудовий фільтр

Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. 1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.

  2. 2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģijām baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.