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Elpo viegli, guli mierīgi
Piepilda mājokli ar patīkamu, tīru gaisu. NanoCloud tehnoloģija mitrina bez baltiem putekļiem vai slapjiem plankumiem, un līdz 99% mazāk baktēriju (1). Viedie sensori un vienmērīga gaisa sadale nodrošina ideālu mitrumu visā telpā.
Mitrina gaisu līdz 44 m² lielās telpās
Mitrināšanas ātrums 300 ml/h
Par līdz 99% mazāk baktēriju
Automātiski mitruma iestatījumi
Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)
3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 300 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 44 m2. (2,3)
360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.
4.3
no 5
421
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Маргарита
04/12/2018
Latvija
Как выбрать увлажнитель воздуха и почему мы остановились на PHILIPS HU4803?
Когда начинается отопительный сезон - дают о себе знать нос и горло. Слизистые пересыхают из-за слишком жаркого и сухого воздуха, появляется неприятное ощущение, першение в горле, забит нос. Я и моя семья особенно чувствительны к этому. В результате расплата за тепло в доме - самочувствие. История увлажнения и очищения воздуха у нас богатая и разнообразная. Дело в том, что мы живём в частном доме с печным отоплением и в зимнее время при работающем котле периодически присутствует лёгкий запах дымка. Сперва это трогательно, но быстро надоедает. К тому же от сажи за несколько лет появился тёмный налёт на потолках, из чего становится понятно, что и в наших лёгких не всё благополучно. Начинали мы с элементарного: смачивали махровые полотенца и развешивали их сушиться на батареях. Это помогало, воздух становился лучше. Минусов тоже хватало - капли конденсата на окнах, испорченные ржавчиной радиаторы... Как-то раз мы приобрели самый обычный бюджетный увлажнитель неизвестной фирмы. Он работал на совесть - выдувал целые облака пара (помните, в нашем детстве, если встать у задней стены прачечной, то тебя обдувало влажным облаком крахмальной свежести?). Однако минусов стало ещё больше - конденсат теперь оседал не только на окнах, но и на мебели, на полу, на одежде... Так мы неслабо попортили свой интерьер и просто перестали пользоваться увлажнителем. Какое-то время мы жили в поисках своего решения. И однажды познакомились с увлажнителем PHILIPS. Расскажу о нём подробнее. Это ультразвуковой увлажнитель с функцией очищения воздуха от пыли и бактерий. Производитель предупреждает, что пользоваться им в целях очищения захламленных, пыльных, задымленных помещений не стоит, но с очищением обычных жилых комнат он справляется на ура. Семья у нас большая. Каждый хотел заполучить увлажнитель именно в свою комнату. Но начав им пользоваться, мы поняли, что несмотря на заявленные 25 кв.м покрытия территории, постепенно он охватывает достаточно эффективно целый этаж дома, а это примерно 80кв.м. Главное - не перекрывать комнаты и разместить его примерно посередине. Дисплей отображает данные о фактической влажности воздуха на данный момент (в процентах), о желаемом уровне влажности (вы выбираете 40%, 50% или 60%), и оставшееся время работы, если включен таймер. Когда вода в резервуаре заканчивается - дисплей предупреждает красным огоньком и через определённое время увлажнитель отключается сам! У увлажнителя три режима работы: автоматический, ночной и турбо. Автоматический мне понравился больше всего - он сам выбирает настройки, исходя из собранных данных об изначальной влажности воздуха в помещении. Включает среднюю скорость и начинает работу. Сам выключает прибор при достижении заданного уровня влажности. Супер же! Ночной режим отличается тем, что все лампочки оповещения выключаются и режим работы замедляется, чтобы не беспокоить шумом. Впрочем, шум и так ненавязчивый, нам он становится заметен лишь при включении турбо режима. Благодаря уникальной технологии холодного испарения NanoCloud образуются частички воды, в тысячи раз более мелкие, чем при ультразвуковом увлажнении. Сухой загрязнённый воздух поступает в фильтры увлажнителя, очищается и насыщается молекулами чистой воды. Долой влажный пол и испорченную мебель! Предметы интерьера абсолютно сухие. Ура! Очень легко заполнять резервуар водой: откручивать ничего не требуется, я просто поднимаю верхнюю часть и заливаю до нужного уровня, или отношу резервуар к раковине и заполняю из-под крана. Раз-два и готово! Минусы. Существенных минусов мы так и не нашли, но есть спорный момент. Температура воздуха в увлажняемом помещении держится на градус-два-три ниже. Очищая, увлажнитель немного охлаждает воздух. В принципе, это не беспокоит нас, но если пользователи предпочитают натопленные, тёплые помещения, то для них этот момент может оказаться существенным... Плюсы. Самые важные плюсы для нашей семьи: - "незаметное" увлажнение - без конденсата и сырых вещей; - режимы работы на любой вкус (если хочется эффекта срочно - то турбо, если хочется незаметно - то ночной, если хочется ткнуть кнопочку и вообще забыть о гаджете - то автоматический) - автоотключение. Не страшно уехать, забыв выключить: трагедии никакой не произойдёт, увлажнитель просто завершит работу и всё в порядке! Ну, и ... симпатичный, лаконичный дизайн! Технические характеристики: Модель PHILIPS HU 4803 Особенности: охват территории прим.25 м², 220 мл/ч, 3 скорости, бак 2 литра, автоматический режим, турбо режим, ночной режим, индикатор влажности воздуха, индикатор отсутствия воды, автоотключение, таймер работы, антибактериальный картридж. Увлажняющие фильтры: HU4102 (срок службы 3 мес.) Антибактериальный картридж: HU4112 (срок службы 12 мес.)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 2000 HU4803/01 Gaisa mitrinātājs
Kitija
18/11/2018
Latvija
Lielisks gaisa mitrinātājs!
Mūsu ģimene saka lielu paldies Philips, par šī gaisa mitrinātāja “izgudrošanu” jeb iespēju iegādāties! Lielisks aparāts! Atšķirību elpojot pamanījām jau pirmajā naktī- pamodāmies bez sausas deguna sajūtas!Arī filtrs parādīja jau pēc pirmajām lietošanas reizēm savu darba kvalitāti! Ļoti ērti papildināms ar vajadzīgo ūdens daudzumu, viegli saprotama lietošana! Arī dizainiski ļoti simpātisks. Esam ļoti apmierināti un noteikti rekomendējam!
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Ilga
07/11/2018
Latvija
Labs produkts
Ērti lietojams. Kluss. Nakts režīma funkcija pasargā no displeja gaismas naktī. Sākotnēji guļamistabā bija ļoti sauss gaiss - tikai 33% mitruma. Bet pēc divām dienām, mitruma līmenis noregulējās līdz izvēlētajiem - 50%.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 2000 HU4803/01 Gaisa mitrinātājs
(1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā
(2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2% RH
(3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā
(4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB 21551.3-2010. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.
(6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 2 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 150 ml/h.