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Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
Oriģināls nomaiņas filtrs Philips gaisa attīrītājam mājdzīvniekiem: 4 slāņu sistēma ar priekšfiltru, HEPA filtru, aktīvo ogli un sastāvu smaku likvidēšanai; tas savāc mājdzīvnieku spalvas, alergēnus un likvidē spalvu, tualetes pakaišu un atkritumu radītās smakas, gādājot par tīrāku gaisu.
Saderīgs ar 3000. sēriju
Iepakojumā: 1 filtrs
Lietošanas laiks līdz 1 gadam
Oriģinālie Philips filtri
Nomaiņas filtrs Philips PureProtect 3000. sērijas gaisa attīrītājiem mājdzīvniekiem: AC3360. Sava gaisa attīrītāja modeļa numuru skatiet ierīces apakšpusē
4 slāņu sistēmā ir apvienots priekšfiltrs, HEPA filtrs, aktīvā ogle un sastāvs, kas savāc smakas. Tas savāc 99,97% 0,003 mikronus (1) lielas daļiņas, efektīvi savācot mājdzīvnieku spalvas, alergēnus, smakas (2), baktērijas un vīrusus.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Kafija92
31/07/2026
Latvija
Ļoti labi
Viegli nomaināms un labs filtrs, kas savāc smakas. Iesaku!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-07-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-07-03
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 µm, iUTA
2) Trešo pušu laboratorijā tika verificēta attīrīšana no 5 mājdzīvnieku radītām smakām: sērūdeņraža (H₂S), amonjaka (NH₃), metāntiola CH₃SH), etiķskābes (CH₃COOH) un trimetilamīna (N(CH₃)₃).
3) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un izmantošanas intensitātes.