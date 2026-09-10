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  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki
  • Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki

PureProtect Pet, 3000. sērijaHEPA NanoProtect filtrs

FY3110/00

5

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki

Oriģināls nomaiņas filtrs Philips gaisa attīrītājam mājdzīvniekiem: 4 slāņu sistēma ar priekšfiltru, HEPA filtru, aktīvo ogli un sastāvu smaku likvidēšanai; tas savāc mājdzīvnieku spalvas, alergēnus un likvidē spalvu, tualetes pakaišu un atkritumu radītās smakas, gādājot par tīrāku gaisu.

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Savietojamie produkti
PureProtect Pet, 3000. sērija

PureProtect Pet, 3000. sērija
Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

AC3360/11

Efektīvi savāc mājdzīvnieku spalvas un radītās smakas

Ilgstošs svaigums un aizsardzība mājokļos, kur ir mājdzīvnieki

  • Saderīgs ar 3000. sēriju

  • Iepakojumā: 1 filtrs

  • Lietošanas laiks līdz 1 gadam

  • Oriģinālie Philips filtri

Saderīgs ar PureProtect Pet 3000. sērijas ierīcēm mājdzīvniekiem

Saderīgs ar PureProtect Pet 3000. sērijas ierīcēm mājdzīvniekiem

Nomaiņas filtrs Philips PureProtect 3000. sērijas gaisa attīrītājiem mājdzīvniekiem: AC3360. Sava gaisa attīrītāja modeļa numuru skatiet ierīces apakšpusē

4 slāņu HEPA filtrs uztver 99,97% īpaši smalku daļiņu

4 slāņu HEPA filtrs uztver 99,97% īpaši smalku daļiņu

4 slāņu sistēmā ir apvienots priekšfiltrs, HEPA filtrs, aktīvā ogle un sastāvs, kas savāc smakas. Tas savāc 99,97% 0,003 mikronus (1) lielas daļiņas, efektīvi savācot mājdzīvnieku spalvas, alergēnus, smakas (2), baktērijas un vīrusus.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

31/07/2026

Latvija

Latvija

Ļoti labi

Viegli nomaināms un labs filtrs, kas savāc smakas. Iesaku!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-07-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-07-03

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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Atrunas

  1. 1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 µm, iUTA

  2. 2) Trešo pušu laboratorijā tika verificēta attīrīšana no 5 mājdzīvnieku radītām smakām: sērūdeņraža (H₂S), amonjaka (NH₃), metāntiola CH₃SH), etiķskābes (CH₃COOH) un trimetilamīna (N(CH₃)₃).

  3. 3) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un izmantošanas intensitātes.