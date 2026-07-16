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  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
  • Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas

PureProtect Pet, 3000. sērijaVieds attīrītājs mājdzīvniekiem

AC3360/11

5
| (21) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas
Dzīve zem viena jumta ar mājdzīvniekiem sniedz mīlestību un rada netīrumus. Philips attīrītājs mājdzīvniekiem efektīvi notver mājdzīvnieku spalvas un neitralizē tipiskākās mājdzīvnieku radītās smakas. Ierīces klusā darbība un dzīvniekiem draudzīgā konstrukcija rada tīrāku, mierīgāku mājokli jums un jūsu mājdzīvniekiem.
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Vieds, kluss un paredzēts mājdzīvnieku dzīvei

Efektīvi savāc mājdzīvnieku apmatojumu un radītās smakas

  • Veidots mājokļiem ar mājdzīvniekiem

  • Paredzēts 5 tipiskākajām mājdzīvnieku radītajām smakām

  • HEPA filtrs, aktīvā ogle, sastāvs, kas savāc smakas

  • Droša konstrukcija mājdzīvniekiem jūsu mājās

Ātrāk nekā 1 stundas laikā savāc > 90% no gaisā esošām dzīvnieku spalvām

Ātrāk nekā 1 stundas laikā savāc > 90% no gaisā esošām dzīvnieku spalvām

Ja dzīvojat zem viena jumta ar mājdzīvniekiem, jūs zināt, cik ātri sakrājas dzīvnieku spalvas. Šajā attīrītājā mājdzīvniekiem tiek izmantota cirkulāra gaisa plūsma un Bernulli likums, lai paceltu un notvertu gaisā lidojošas un nosēdušās dzīvnieku spalvas, ātrāk nekā stundas (1) laikā savācot vairāk par 90% spalvu, lai jūsu mājoklis būtu tīrāks bez pūlēm.

Neitralizē mājdzīvnieku radītās smakas

Neitralizē mājdzīvnieku radītās smakas

Mājdzīvniekiem paredzētā attīrītāja aktīvās ogles slānis ar sastāvu, kas savāc smakas, savāc un neitralizē 5 tipiskākās mājdzīvnieku radītās smakas (2), tostarp smakas no dzīvnieku radītajiem atkritumiem, mitra apspalvojuma smaku, smakas no ēdienu traukiem un dzīvnieku tualetēm. Tādējādi jūsu mājoklis ir svaigs un aicinošs.

Jaudīgs pat lielākās telpās

Jaudīgs pat lielākās telpās

Šis attīrītājs mājdzīvniekiem, izmantojot CADR ar 400 m3/h (3), nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu, kas dažu minūšu laikā savāc dzīvnieku spalvas, smakas un alergēnus. Tas efektīvi attīra gaisu telpās līdz 104 m2 platībā (3) un ir ideāli piemērots izmantošanai dzīvojamajās istabās, guļamistabās vai jebkurā telpā, kur uzturas mājdzīvnieki.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

21

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/07/2026

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/06/2026

Lietuva

Lietuva

Valdomas ir Appsu, grazus dizainas, gerai vedina.

Patiko retro dizainas, patogus, galima issivezti i keliones (gaila neatradau jo anksciau), mazoje patalpoje gerai pravedina ora, siek tiek vesina, sumazina kailio kvapus.

Plusi

Vedina patalpas, vesina ora, ypac vasara pasiteisino.

Mīnusi

Galima butu prideti ir oro temperaturos reguliavima.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas

Date of Use 2026-05-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas

Date of Use 2026-05-03

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Plusi

Vaikne, ilus disain

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

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Atrunas

  1. (1) Pieķērušos dzīvnieka spalvu savākšana pārbaudīta mūsu laboratorijā, 30 m³ kamerā, izmantojot mājdzīvniekiem paredzēto režīmu. Spalvu savākšana gaisā: pārbaudīts ārējā laboratorijā, 3 m³ kamerā, izmantojot mājdzīvniekiem paredzēto režīmu. Rezultāti var atšķirties dažādās vietās, dažādu veidu un skaita mājdzīvniekiem.

  2. (2) Pārbaudīts ārējā laboratorijā, 30 m³ kamerā, 1 stundu izmantojot Turbo režīmu. Piecu veidu mājdzīvnieku radītas smakas ir: sērūdeņradis, amonjaks, metāntiols, etiķskābe un trimetilamīns.

  3. (3) Tīrā gaisa padeves plūsma (CADR) testēta saskaņā ar standartu GB/T18801-2022,. Piemērotā attīrīšanas platība aprēķināta atbilstoši standartam NRCC-54013.

  4. (4) No gaisa, kas plūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 µm.

  5. (5) Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar standartu IEC 60704, 1,5 m attālumā.