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Veidots mājokļiem ar mājdzīvniekiem
Paredzēts 5 tipiskākajām mājdzīvnieku radītajām smakām
HEPA filtrs, aktīvā ogle, sastāvs, kas savāc smakas
Droša konstrukcija mājdzīvniekiem jūsu mājās
Ja dzīvojat zem viena jumta ar mājdzīvniekiem, jūs zināt, cik ātri sakrājas dzīvnieku spalvas. Šajā attīrītājā mājdzīvniekiem tiek izmantota cirkulāra gaisa plūsma un Bernulli likums, lai paceltu un notvertu gaisā lidojošas un nosēdušās dzīvnieku spalvas, ātrāk nekā stundas (1) laikā savācot vairāk par 90% spalvu, lai jūsu mājoklis būtu tīrāks bez pūlēm.
Mājdzīvniekiem paredzētā attīrītāja aktīvās ogles slānis ar sastāvu, kas savāc smakas, savāc un neitralizē 5 tipiskākās mājdzīvnieku radītās smakas (2), tostarp smakas no dzīvnieku radītajiem atkritumiem, mitra apspalvojuma smaku, smakas no ēdienu traukiem un dzīvnieku tualetēm. Tādējādi jūsu mājoklis ir svaigs un aicinošs.
Šis attīrītājs mājdzīvniekiem, izmantojot CADR ar 400 m3/h (3), nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu, kas dažu minūšu laikā savāc dzīvnieku spalvas, smakas un alergēnus. Tas efektīvi attīra gaisu telpās līdz 104 m2 platībā (3) un ir ideāli piemērots izmantošanai dzīvojamajās istabās, guļamistabās vai jebkurā telpā, kur uzturas mājdzīvnieki.
5.0
no 5
21
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Philips darbinieks
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Sandra B
08/06/2026
Lietuva
Valdomas ir Appsu, grazus dizainas, gerai vedina.
Patiko retro dizainas, patogus, galima issivezti i keliones (gaila neatradau jo anksciau), mazoje patalpoje gerai pravedina ora, siek tiek vesina, sumazina kailio kvapus.
Plusi
Vedina patalpas, vesina ora, ypac vasara pasiteisino.
Mīnusi
Galima butu prideti ir oro temperaturos reguliavima.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas
Date of Use 2026-05-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas
Date of Use 2026-05-03
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Plusi
Vaikne, ilus disain
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
(1) Pieķērušos dzīvnieka spalvu savākšana pārbaudīta mūsu laboratorijā, 30 m³ kamerā, izmantojot mājdzīvniekiem paredzēto režīmu. Spalvu savākšana gaisā: pārbaudīts ārējā laboratorijā, 3 m³ kamerā, izmantojot mājdzīvniekiem paredzēto režīmu. Rezultāti var atšķirties dažādās vietās, dažādu veidu un skaita mājdzīvniekiem.
(2) Pārbaudīts ārējā laboratorijā, 30 m³ kamerā, 1 stundu izmantojot Turbo režīmu. Piecu veidu mājdzīvnieku radītas smakas ir: sērūdeņradis, amonjaks, metāntiols, etiķskābe un trimetilamīns.
(3) Tīrā gaisa padeves plūsma (CADR) testēta saskaņā ar standartu GB/T18801-2022,. Piemērotā attīrīšanas platība aprēķināta atbilstoši standartam NRCC-54013.
(4) No gaisa, kas plūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 µm.
(5) Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar standartu IEC 60704, 1,5 m attālumā.