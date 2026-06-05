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Espreso automāts Philips gatavošanas bloka smērviela
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HD5061/01
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Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Ar Philips smērvielu var uzturēt espreso kafijas automāta gatavošanas bloku nevainojamā stāvoklī. Smērviela ir droša saskarei ar pārtiku.
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