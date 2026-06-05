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Espreso automāts Philips gatavošanas bloka smērviela

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Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela

HD5061/01

Espreso automāts Philips gatavošanas bloka smērviela

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  • How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series
    How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series

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Ar Philips smērvielu var uzturēt espreso kafijas automāta gatavošanas bloku nevainojamā stāvoklī. Smērviela ir droša saskarei ar pārtiku.

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  • 21 October 2026

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