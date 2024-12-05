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Izbeigta ražošana
Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
Ar Xelsis espresso kafijas automātu katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.
Nerūsējošais tērauds
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Nerūsējošais tērauds
Saeco espreso kafijas automāta mūsdienīgais dizains ir papildināts ar nerūsējošā tērauda apdari. Nerūsējošais tērauds sniedz augstas kvalitātes iespaidu un izceļ automātu uz virtuves letes. Tas nodrošina arī lielāku izturību ilgstošai darbībai.
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espreso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku kafiju.
4.7
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AnetaW
05/12/2024
Polska
Ekspres jest świetny
Kupiłam taki sprzęt już używany ponad 4 lata temu i cały czas działa bez zarzutów. Korzystam z ekspresu niemal codziennie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Marek10
14/11/2016
Polska
Ekspres parzy doskonałe napoje z kawy i ma wiele doskonałych funkcji przydatnych podczas jego eksploatacji.
Ekspres Philips Saeco Xelsis użytkuję 07.12.2011 czyli codziennie każdy z domowników (trzy osoby) parzy sobie swoją ulubioną kawę, ekspres przez ten cały okres nie miał żadnej awarii.Kawa jest idealnie zaparzona zawsze taka sama,samo urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze,sama konserwacja to jest wymiana filtra czy odwapnianie jest prosta urządzenie informuje kiedy należy to wykonać.Polecam ten ekspres każdemu kto ceni sobie dobrą kawę i to,że błyskawicznie może sobie ją zaparzyć.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Artega7
09/11/2016
Polska
Super Expres
Bardzo dobry produkt z wieloma funkcjami. W codziennej eksploatacji. Brak usterek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09