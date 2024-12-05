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  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
  • Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji
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Izbeigta ražošana

Philips Saeco Xelsis“Super-automatic” espreso aparāts

HD8944/09

4.7

| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

Ar Xelsis espresso kafijas automātu katrs ģimenes loceklis var baudīt savu iecienīto kafijas veidu. Unikālā vairāku lietotāju funkcija sniedz iespēju izveidot līdz pat 6 personiskos lietotāju profilus, un katram profilam var personalizēt līdz pat 9 dzērienus.

Skatīt visas priekšrocības

ar pilnībā automātisku dubultas tīrīšanas piena karafi.

Vairāki dzērieni, vairāki lietotāji

  • Nerūsējošais tērauds

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

Mūsdienīgs dizains ar nerūsējošā tērauda apdari

Mūsdienīgs dizains ar nerūsējošā tērauda apdari

Saeco espreso kafijas automāta mūsdienīgais dizains ir papildināts ar nerūsējošā tērauda apdari. Nerūsējošais tērauds sniedz augstas kvalitātes iespaidu un izceļ automātu uz virtuves letes. Tas nodrošina arī lielāku izturību ilgstošai darbībai.

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu ar mūsu regulējamajām dzirnaviņām

Eksperimentējiet ar kafijas piesātinājumu ar mūsu regulējamajām dzirnaviņām

Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī espreso kafijas automāta dzirnaviņu malumu var noregulēt 8 pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu vieglāku kafiju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/12/2024

Polska

Polska

Ekspres jest świetny

Kupiłam taki sprzęt już używany ponad 4 lata temu i cały czas działa bez zarzutów. Korzystam z ekspresu niemal codziennie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

14/11/2016

Polska

Polska

Ekspres parzy doskonałe napoje z kawy i ma wiele doskonałych funkcji przydatnych podczas jego eksploatacji.

Ekspres Philips Saeco Xelsis użytkuję 07.12.2011 czyli codziennie każdy z domowników (trzy osoby) parzy sobie swoją ulubioną kawę, ekspres przez ten cały okres nie miał żadnej awarii.Kawa jest idealnie zaparzona zawsze taka sama,samo urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze,sama konserwacja to jest wymiana filtra czy odwapnianie jest prosta urządzenie informuje kiedy należy to wykonać.Polecam ten ekspres każdemu kto ceni sobie dobrą kawę i to,że błyskawicznie może sobie ją zaparzyć.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

09/11/2016

Polska

Polska

Super Expres

Bardzo dobry produkt z wieloma funkcjami. W codziennej eksploatacji. Brak usterek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.