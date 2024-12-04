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Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
Izturīga tējkanna no droša, pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda — ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā. Šī elegantā, ilgnoturīgā tējkanna apvieno Philips 60 gadu garumā gūto uzticību un zināšanas.
Metāls
Vāks ar atsperi
Gaismas indikators
1,7 L
Pārtikai piemērotās metāla daļas no nerūsējošā tērauda (SUS304) garantē drošu un tīru tasi ūdens.
Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat 200 mikronu lielumā, — saglabājot tasīti tīru.
Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
4.7
no 5
172
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Karolcė
04/12/2024
Lietuva
Liuksiškas
Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Balionėlis
27/11/2024
Lietuva
Tiesiog geras vidulys
Džiaugiuosi atradusi būtent šį virdulį, kuris atitiko mano nusimatytą biudžetą, bet yra super kokybės.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Dobilas11
26/11/2024
Lietuva
Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys
Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys, naudojame kurį laiką ir puikiai dirba, greitai užverda, laikas nuo laiko nukalkiname, nes kietas vanduo
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys
Par 25 % lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna HD9320