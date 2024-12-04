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  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD9350/91

4.7

| (172) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

Izturīga tējkanna no droša, pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda — ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā. Šī elegantā, ilgnoturīgā tējkanna apvieno Philips 60 gadu garumā gūto uzticību un zināšanas.

Skatīt visas priekšrocības

Ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā

Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

  • Metāls

  • Vāks ar atsperi

  • Gaismas indikators

  • 1,7 L

Pārtikai piemērots nerūsējošā tērauda metāls (SUS304)

Pārtikai piemērotās metāla daļas no nerūsējošā tērauda (SUS304) garantē drošu un tīru tasi ūdens.

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat 200 mikronu lielumā, — saglabājot tasīti tīru.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

172

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

04/12/2024

Lietuva

Lietuva

Liuksiškas

Virdulys geras, talpus, greitai užverda vanduo. Yra matavimo žyma. Vidus nerūdijantis plienas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys

27/11/2024

Lietuva

Lietuva

Tiesiog geras vidulys

Džiaugiuosi atradusi būtent šį virdulį, kuris atitiko mano nusimatytą biudžetą, bet yra super kokybės.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys

26/11/2024

Lietuva

Lietuva

Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys

Lb. geras nerūdijančio plieno virdulys, naudojame kurį laiką ir puikiai dirba, greitai užverda, laikas nuo laiko nukalkiname, nes kietas vanduo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9350/90 Virdulys

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Atrunas

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