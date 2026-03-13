ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Daily Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Daily CollectionTējkanna

HD9350/91

Daily Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF fails, 333.5 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF fails, 126.3 kB
  • 13 March 2026

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim