30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
4.0
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Matemistrz
11/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Udany zakup
Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne