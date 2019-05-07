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        HR1560/80

        HR1560/80

        4

        | (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

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        Atsauksmes

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        4.0

        no 5

        6

        Atsauksmes

        83%

        ieteica šo produktu

        2
        1

        07/05/2019

        România

        România

        Un mixer ff bun

        Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        13/07/2018

        România

        România

        Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

        Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        11/03/2017

        Polska

        Polska

        Verificēts pircējs

        Udany zakup

        Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

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        • Piedāvājumi tikai biedriem.
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.