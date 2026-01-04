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  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
  • Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī

Izbeigta ražošana

Blenderis un sulu spiede

HR1844

Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī

300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma uzstādījumiem un impulsa režīmu, QuickClean funkciju, noņemamu nažu bloku, 1,5 l blendera krūku, augļu filtru, dzirnaviņām un smalcināšanas piederumiem.

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Gatavojiet veselīgus kokteiļus un sulas

Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī

  • 300 W

  • 1,5 l blenderis

  • ar dzirnaviņām, filtru un smalcinātāju

Kapājamais asmens dārzeņu smalcināšanai

Kapājamais asmens dārzeņu smalcināšanai

Ideāli smalcina sastāvdaļas otrajā ātrumā.

Dzirnaviņas smalcināmām vielām

Dzirnaviņas smalcināmām vielām

Maliet jebkurus sausās sastāvdaļas, piemēram, kafiju, augus, garšvielas un graudaugus.

Izspiež vairāk sulas, pateicoties mikrosietiņa filtram

Unikālais mikro-sietiņa filtrs no nerūsējoša tērauda izspiež katru pilīti un sniedz jums vairāk sulas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.