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HR1844
Mājās gatavoti dzērieni vienā acumirklī
300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma uzstādījumiem un impulsa režīmu, QuickClean funkciju, noņemamu nažu bloku, 1,5 l blendera krūku, augļu filtru, dzirnaviņām un smalcināšanas piederumiem.
300 W
1,5 l blenderis
ar dzirnaviņām, filtru un smalcinātāju
Ideāli smalcina sastāvdaļas otrajā ātrumā.
Maliet jebkurus sausās sastāvdaļas, piemēram, kafiju, augus, garšvielas un graudaugus.
Unikālais mikro-sietiņa filtrs no nerūsējoša tērauda izspiež katru pilīti un sniedz jums vairāk sulas.
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