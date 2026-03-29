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Blenderis un sulu spiede
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HR1844
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300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma uzstādījumiem un impulsa režīmu, QuickClean funkciju, noņemamu nažu bloku, 1,5 l blendera krūku, augļu filtru, dzirnaviņām un smalcināšanas piederumiem.
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