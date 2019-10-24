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Jaunais ProMix Viva kolekcijas rokas blenderis ar dažādajiem piederumiem palīdzēs jums pagatavot dažāda veida veselīgas uzkodas un plašu ēdienu klāstu.
800 W blendēšanas jauda
SpeedTouch ar ātrumu vadību
Ceļojumu krūka; Zupas trauciņš
Vienkārša tīrīšana
Mūsu jaudīgais un izturīgais 800 vatu motors nodrošina nepieciešamo jaudu iecienītāko veselīgo un mājās gatavoto maltīšu sagatavošanai dažu minūšu laikā.
Philips sadarbībā ar Štutgartes universitāti izstrādāja ProMix ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai. Tā unikālā, progresīvā tehnoloģija ir veidota trīsstūra formā, nodrošinot optimālu pārtikas plūsmu un maksimālu veiktspēju, kas katru reizi ļauj sasniegt labākos rezultātus.
Blendēšanas laikā vajag vairāk jaudas? Vienkārši piespiediet turbo paātrinājuma pogu. Tās intuitīvie mainīgie ātrumi ļauj viegli palielināt jaudu, pašus ātrumus nepārslēdzot. Sāciet lēnām, lai nerastos šļakatas, un pakāpeniski palieliniet spiedienu, līdz tiek sasniegts ātrums, kāds nepieciešams konkrētajai receptei un sastāvdaļai.
Godalgas
4.5
no 5
163
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Niko
24/10/2019
Latvija
izcils virtuves palīgs
Produkts ir ērts lietošanai, ātrs un pietiekami jaudīgs, lai sasmalcinātu pat viscietāko dārzeni. Ļoti ērti var nomainīt uzgaļus. Vasaras augļiem un rudens dārzeņiem, tā ir viennozīmīga perfekta ierīce. Iesaku!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix
Marta
12/08/2019
Latvija
Pārspēj visus pārējos virtuves palīgus
Ļoti ērts, praktisks, funkcionāls un viegli kopjams rokas blenderis. Pārspēj visus līdz šim lietotos virtuves palīgus. Noder gan smūtījiem, pankūku, kūku, dažādu mērcīšu gatavošanai! Vairs nespēju iedomāties ēst gatavošanu bez ProMix blendera!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix
ievalejina
06/07/2019
Latvija
Jaudīgs ērts
Produkts daudzpusīgs. Detaļas,savienojuma vietas izskatās pārliecinošas un izturīgas,kas man bija ļoti svarīgi! Viegli mazgāt! Asmeņi tiešām asi-ir jāuzmanās!(viens no maniem pirkstiem apstiprinās). Smalcinātājam ērts tilpums! Ir gana jaudīgs, lai samaltu riekstus!Ļoti patīk aiztaisāmā krūze,kas nāk komplektā, kur uzglabāt un paņemt līdzi kokteili! Vienīgais ko ievēroju,ka smalcinātāja bundulītim nav pretslīdēšanas gumijiņas,bet tas ir tikai vienu reizi traucējis,kad ar otru roku filmēju Kopumā produkts tiešām apmierina!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix