ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender

Izbeigta ražošana

Viva CollectionProMix rokas blenderis

HR2651/90

4.5

| (163) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

1 godalga

Sajauciet. Aizveriet. Aiziet!

Jaunais ProMix Viva kolekcijas rokas blenderis ar dažādajiem piederumiem palīdzēs jums pagatavot dažāda veida veselīgas uzkodas un plašu ēdienu klāstu.

Skatīt visas priekšrocības

Viegli sajauciet gardas sastāvdaļas, lai baudītu dzērienu, esot ceļā.

Sajauciet. Aizveriet. Aiziet!

  • 800 W blendēšanas jauda

  • SpeedTouch ar ātrumu vadību

  • Ceļojumu krūka; Zupas trauciņš

  • Vienkārša tīrīšana

Jaudīgs 800 W motors izciliem rezultātiem

Jaudīgs 800 W motors izciliem rezultātiem

Mūsu jaudīgais un izturīgais 800 vatu motors nodrošina nepieciešamo jaudu iecienītāko veselīgo un mājās gatavoto maltīšu sagatavošanai dažu minūšu laikā.

ProMix tehnoloģija ātrai, vienmērīgākai blendēšanai

ProMix tehnoloģija ātrai, vienmērīgākai blendēšanai

Philips sadarbībā ar Štutgartes universitāti izstrādāja ProMix ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai. Tā unikālā, progresīvā tehnoloģija ir veidota trīsstūra formā, nodrošinot optimālu pārtikas plūsmu un maksimālu veiktspēju, kas katru reizi ļauj sasniegt labākos rezultātus.

SpeedTouch tehnoloģija vienmērīgai jaudas kontrolei

SpeedTouch tehnoloģija vienmērīgai jaudas kontrolei

Blendēšanas laikā vajag vairāk jaudas? Vienkārši piespiediet turbo paātrinājuma pogu. Tās intuitīvie mainīgie ātrumi ļauj viegli palielināt jaudu, pašus ātrumus nepārslēdzot. Sāciet lēnām, lai nerastos šļakatas, un pakāpeniski palieliniet spiedienu, līdz tiek sasniegts ātrums, kāds nepieciešams konkrētajai receptei un sastāvdaļai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • VRS_AWARD-1679547 attēls

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

163

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

24/10/2019

Latvija

Latvija

izcils virtuves palīgs

Produkts ir ērts lietošanai, ātrs un pietiekami jaudīgs, lai sasmalcinātu pat viscietāko dārzeni. Ļoti ērti var nomainīt uzgaļus. Vasaras augļiem un rudens dārzeņiem, tā ir viennozīmīga perfekta ierīce. Iesaku!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix

12/08/2019

Latvija

Latvija

Pārspēj visus pārējos virtuves palīgus

Ļoti ērts, praktisks, funkcionāls un viegli kopjams rokas blenderis. Pārspēj visus līdz šim lietotos virtuves palīgus. Noder gan smūtījiem, pankūku, kūku, dažādu mērcīšu gatavošanai! Vairs nespēju iedomāties ēst gatavošanu bez ProMix blendera!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix

06/07/2019

Latvija

Latvija

Jaudīgs ērts

Produkts daudzpusīgs. Detaļas,savienojuma vietas izskatās pārliecinošas un izturīgas,kas man bija ļoti svarīgi! Viegli mazgāt! Asmeņi tiešām asi-ir jāuzmanās!(viens no maniem pirkstiem apstiprinās). Smalcinātājam ērts tilpums! Ir gana jaudīgs, lai samaltu riekstus!Ļoti patīk aiztaisāmā krūze,kas nāk komplektā, kur uzglabāt un paņemt līdzi kokteili! Vienīgais ko ievēroju,ka smalcinātāja bundulītim nav pretslīdēšanas gumijiņas,bet tas ir tikai vienu reizi traucējis,kad ar otru roku filmēju Kopumā produkts tiešām apmierina!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Rokas blenderis Viva Collection HR2657/90 ProMix

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā