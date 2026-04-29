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Viva Collection ProMix rokas blenderis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HR2651/90
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Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Vai cietas sastāvdaļas var radīt bojājumus Philips rokas blenderim?
Vai ar Philips rokas blenderi var smalcināt ledus gabaliņus?
Kā tīrīt Philips rokas blendera kātu?
Mans Philips rokas blenderis pēkšņi pārstāja darboties
Mans Philips rokas blenderis neblenderē, kā paredzēts
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