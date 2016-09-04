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  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Viva CollectionGaļasmašīna

HR2728/40

4

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

Šī lielas veiktspējas Philips gaļasmašīna ir izstrādāta, apvienojot izturīgu motoru, metāla padeves vārpstu, jaudīgu nazi un higiēniskus ner. tēr. diskus. Pēc malšanas ierīci ir vienkārši notīrīt, izmantojot novatorisko tīrīšanas rīku.

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Uzlabota motora konstrukcija, lai samaltu 2,9 kg/min

Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

  • 600 W nominālā, 2000 W bloķētā jauda

  • 2,9 kg/min

  • Balts

  • 5 malš. diski, 2 piederumi

Malšanas jauda līdz pat 2,9 kg 1 minūtē

Malšanas jauda līdz pat 2,9 kg 1 minūtē

Papildu smalcinātājs ar četriem dārzeņu cilindriem

Papildu smalcinātājs ar četriem dārzeņu cilindriem

Komplektā ir malšanas (rupjas), malšanas (smalkas), šķēlēšanas un šablonu griešanas cilindri.

Desu radziņi: 12 mm (tievs) un 22 mm (resns)

Desu radziņi: 12 mm (tievs) un 22 mm (resns)

2 dažādu izmēru desu veidošanas radziņi ļauj iegūt atšķirīgus rezultātus. Izmantojiet 12 mm plānākām desiņām vai 22 mm radziņu biezākām desiņām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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