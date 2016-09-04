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Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
Šī lielas veiktspējas Philips gaļasmašīna ir izstrādāta, apvienojot izturīgu motoru, metāla padeves vārpstu, jaudīgu nazi un higiēniskus ner. tēr. diskus. Pēc malšanas ierīci ir vienkārši notīrīt, izmantojot novatorisko tīrīšanas rīku.
600 W nominālā, 2000 W bloķētā jauda
2,9 kg/min
Balts
5 malš. diski, 2 piederumi
Komplektā ir malšanas (rupjas), malšanas (smalkas), šķēlēšanas un šablonu griešanas cilindri.
2 dažādu izmēru desu veidošanas radziņi ļauj iegūt atšķirīgus rezultātus. Izmantojiet 12 mm plānākām desiņām vai 22 mm radziņu biezākām desiņām.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mary88
04/09/2016
Polska
Verificēts pircējs
Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia
Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Wiesiek01
14/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
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Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa