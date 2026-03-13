10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Ēdienu gatavošana
Visas sērijas
Viva Collection Gaļasmašīna
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HR2728/40
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Consumer Care Book Philips Viva Collection Meat mincer - English (US)
Quick start guide Philips Viva Collection Meat mincer - English (US)
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim