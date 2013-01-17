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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3539/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Spēcīga telpiska skaņa

Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar Philips mājas kinozāles sistēmu HTS3539. Izvirzīti skaļruņi, kas nodrošina spēcīgu 600 W telpisku skaņu, un DVD video mērogošana līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.

Skatīt visas priekšrocības

no kompaktiem skaļruņiem

Spēcīga telpiska skaņa

  • DVD disks

600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/01/2013

Polska

Polska

Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.

okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam