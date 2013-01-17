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Izbeigta ražošana
Spēcīga telpiska skaņa
Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar Philips mājas kinozāles sistēmu HTS3539. Izvirzīti skaļruņi, kas nodrošina spēcīgu 600 W telpisku skaņu, un DVD video mērogošana līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.
DVD disks
Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1