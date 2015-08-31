30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Spēcīga telpiska skaņa no kompaktiem skaļruņiem
Kinoteātra efekti jūsu mājās! Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar atvērtiem skaļruņu draiveriem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un Full HD 1080p ar Blu-ray disku atskaņošanu.
Blu-ray
-
Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.
3.3
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
kmotala
31/08/2015
Polska
Verificēts pircējs
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Verificēts pircējs
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Lai uzlabotu piekļuvi YouTube un Picasa, apmeklējiet vietni www.philips.com/support
Tikai modeļiem ar Wi-Fi savienojuma atbalstu. Papildinformāciju skatiet izstrādājuma tehniskajos datos.