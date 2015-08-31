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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3541/12

3.3

| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Spēcīga telpiska skaņa no kompaktiem skaļruņiem

Kinoteātra efekti jūsu mājās! Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar atvērtiem skaļruņu draiveriem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un Full HD 1080p ar Blu-ray disku atskaņošanu.

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no kompaktiem skaļruņiem

Spēcīga telpiska skaņa no kompaktiem skaļruņiem

  • Blu-ray

300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

-

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.3

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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