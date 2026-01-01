HX4041/41
Essential Care veselīgiem zobiem un smaganām
Neaizstājamās Philips Sonicare 4000. sērijas zobu sukas palīdzēs jums bez piepūles pāriet uz zobu tīrīšanu ar elektrisko zobu suku. Nodrošiniet līdz pat 5 reizēm mazāk aplikuma nekā tīrot ar parasto zobu sukuSkatīt visas priekšrocības
Šai elektriskajai zobu sukai ir W sukas uzgalis. Tam ir blīvi sakārtoti sariņi, kas likvidē līdz pat 5 reizēm vairāk aplikuma*, vienlaikus nodrošinot atsvaidzinošu tīrību visai mutei.
Philips Sonicare zobu sukas tīra zobus maigi, bet efektīvi, un to sariņi ar vairāk nekā 31 000 kustībām parūpēsies par jūsu zobiem un smaganām. Sonicare Fluid Action sistēma papildina sariņu darbību, novirzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju.
Tīrot zobus ar elektrisko zobu suku, nereti to spiežam pārāk stipri. Philips Sonicare zobu suka ir aprīkota ar spiediena sensoru – ja tīrīšanas laikā tiek pielikts pārāk liels spēks, zobu suka ar vieglām vibrācijām par to pabrīdina, atgādinot samazināt spiedienu. Tas palīdz saudzēt un pasargāt smaganas.
4 iestatījumi padara tīrīšanu patīkamu. Izvēlieties maigo vai tīrīšanas režīmu un vienu no diviem intensitātes iestatījumiem. Tādējādi varēsiet zobus tīrīt aktīvāk vai ar īpaši izvēlētu mērķi.
Sonicare vienkāršās uzsākšanas programma ir radīta katram, kurš nekad nav tīrījis zobus ar elektrisko zobu suku. Programma ļauj pamazām saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā.
Sonicare zobu tīrīšanas taimeri palīdzēs uzraudzīt tīrīšanas laiku. BrushPacer ik pēc 30 sekundēm aicinās jūs pievērsties nākamajai zonai. SmartTimer pēc 2 minūtēm parādīs, ka tīrīšanas laiks ir beidzies.
Ar vienu pilnu uzlādi varat regulāri tīrīt zobus līdz pat 21 dienai. Jauns zobu tīrīšanas ērtības līmenis.
