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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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Izbeigta ražošana

Philips Sonicare DiamondCleanSonic elektriskā zobu birste

HX9342/02

4.8

| (55) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Baltāki un veselīgāki zobi.

Vislabākais Sonicare baltināšanas efekts, ko nodrošina elegantā Philips Sonicare elektriskā zobu birste. Pārejiet uz Sonicare.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

zobārstniecības speciālistu ieteiktākais sonic tehnoloģijas zīmols pasaulē1

Vislabākā Sonicare balinošā elektriskā zobu birste

Baltāki un veselīgāki zobi.

  • 5 režīmi

  • 2 zobu birstes uzgaļi

Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz par 7 reizes vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās nekā parastā zobu birste.

Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Philips Sonicare elektriskā zobu birste nodrošina optimālu tīrīšanu starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabojot smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Baltina zobus 2x efektīvāk nekā parastā zobu birste

Baltina zobus 2x efektīvāk nekā parastā zobu birste

Šī Philips Sonicare zobu birste baltina zobus 2x efektīvāk nekā parastā zobu birste tikai 1 nedēļā. Likvidē līdz par 100% vairāk aplikuma baltākiem zobiem tikai 1 nedēļā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

55

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

3

09/05/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

szczoteczka posiada doskonałe funkcje

Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.

Plusi

super wybiela i czyści zęby

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Izmantošanas datums 2019-05-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Izmantošanas datums 2019-05-09

02/07/2018

Polska

Polska

świetna

to juz moja taka druga szczoteczka :) ... nie zamieniłabym na inną . POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

11/04/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

najlepszy na rynku

Po kilku latach korzystania z Oral_B szczoteczka Sonicare wydaje się z innej planety. Trzeba spróbować, żeby docenić.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Studie 

  1. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms