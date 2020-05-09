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Izbeigta ražošana
Baltāki un veselīgāki zobi.
Vislabākais Sonicare baltināšanas efekts, ko nodrošina elegantā Philips Sonicare elektriskā zobu birste. Pārejiet uz Sonicare.
5 režīmi
2 zobu birstes uzgaļi
Likvidē līdz par 7 reizes vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās nekā parastā zobu birste.
Philips Sonicare elektriskā zobu birste nodrošina optimālu tīrīšanu starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabojot smaganu veselību tikai divās nedēļās.
Šī Philips Sonicare zobu birste baltina zobus 2x efektīvāk nekā parastā zobu birste tikai 1 nedēļā. Likvidē līdz par 100% vairāk aplikuma baltākiem zobiem tikai 1 nedēļā.
4.8
no 5
55
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
ella-k
09/05/2020
Polska
Verificēts pircējs
szczoteczka posiada doskonałe funkcje
Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.
Plusi
super wybiela i czyści zęby
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2019-05-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2019-05-09
Cate
02/07/2018
Polska
świetna
to juz moja taka druga szczoteczka :) ... nie zamieniłabym na inną . POLECAM
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Ellazya
11/04/2018
Polska
Verificēts pircējs
najlepszy na rynku
Po kilku latach korzystania z Oral_B szczoteczka Sonicare wydaje się z innej planety. Trzeba spróbować, żeby docenić.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Studie
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms