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Philips Sonicare DiamondClean Sonic elektriskā zobu birste

Izbeigta ražošana

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Philips Sonicare DiamondCleanSonic elektriskā zobu birste

HX9342/02

Philips Sonicare DiamondClean Sonic elektriskā zobu birste

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība - English (US)

  • PDF fails, 1 MB
  • 22 October 2020

Videi draudzīga ražojuma pase - English (US)

  • PDF fails, 135.5 kB
  • 25 October 2020

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