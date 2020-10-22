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Izbeigta ražošana
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HX9342/02
Izbeigta ražošana
Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kā lādēt Sonicare zobu suku?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Kā tīrīt Philips Sonicare zobu suku?
Kā savienot zobu suku ar Sonicare lietotni?
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