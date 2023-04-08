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Hi-Fi lampa
Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis
150 W
Ar iebūvētajām Hi-Fi lampām varat izbaudīt augstākās klases skanējumu, kas parasti tiek saistīts ar augstākās klases audio sistēmām. Lampu analogā kvalitāte nodrošina patīkamu skaņu mūsu nelineārajai dzirdes sistēmai. Skaņai no lampām ir mazs kropļojumu līmenis, un tās galvenās īpašības ir tīrā un detalizētā, "siltā" un dabiskā audio kvalitāte.
Neodīmija lentes augsto frekvenču skaļrunis ir vienpola augsto frekvenču skaļrunis, kas rada dinamisku un izteiksmīgu skaņu no priekšpuses. Tā ir funkcija, ko parasti pielieto augstas klases audio sistēmās, lai reproducētu skaņu ar izcilu precizitāti. Tradicionālajos konusa un kupola veida augsto frekvenču skaļruņos izmantots kustīgas spoles princips, savukārt vienpola neodīmija lentes augsto frekvenču skaļrunis rada augstās frekvences skaņu pilnā 180 grādu radiācijas sistēmā. Tas ievērojami palielina skaņas spektra platumu augstajās toņkārtās un izvērš vislabākās dzirdamības zonas, atskaņojot plašu, kristāldzidru un dabisku skaņu pat no kompaktajām audio sistēmām.
Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
matti118
22/09/2013
Polska
Ten sprzęt zawiera w sobie wszystkie walory oczekiwane od produktów muzycznych hi-fi z górnej półki.
Odtwarzacz Philips Heritage Audio DVD MCD 909 jest pierwszym sprzętem z tej serii, który posiadam w swojej kolekcji obok odtwarzacza Philips MCM 906 (ten model jest technologicznie bardzo podobny, kupiłem go później zafascynowany tą serią po kupnie MCD 909). Wygląd wraz z detalami to obok dźwięku najsilniejsza strona tych modeli. Wieża jest dwuczęściowa - przedwzmacniacz lampowy + odtwarzacz DVD. Sercem sprzętu są lampy dedykowane sprzętom z najwyższej półki i dla najbardziej wybrednych melomanów. Dzięki nim dźwięk mamy ciepły, krystaliczny czuły na szczegóły. Pasmo dźwięków zaskoczy wytrawnych znawców muzyki. Wykonanie przedwzmacniacza i odtwarzacza jest doskonałe obudowa ze szczotkowanego aluminium, z boku eleganckie podświetlenie ujawniającego się podczas wydawania poleceń z pilota lub ręcznie. Osłony boczne z przyciemnego tworzywa. Mimo, że zaleca się na tym sprzęcie słuchanie płyt DVD ze względu na lepszą jakość dźwięku od formatu MP3 dobrze, że producent zastosował możliwość odtwarzania przez USB. Ilość funkcji technologicznych może zadowolić. Pięknym uzupełnieniem są kolumny w obudowie fortepianowym nadając całość szyk i elegancję. Kolumny mimo, że nie są wielkie pasują proporcjonalnie do zestawy potrafią wydobyć z siebie wiele. Trójdrożne, to też jest rzadko spotykane w sprzętach za przystępną cenę. Całość uzupełnia bardzo elegancki pilot, który ma jakby "wycięte laserowe przyciski" jest to zabieg oryginalny. Dobrze, że w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii inżynierowie i designerzy Philipsa zdecydowali się na tą zmianę. Wieża zarówno włączona, jak wyłączona pięknie ozdabia pomieszczenie. Wieczorem, o zmroku urok lamp mówi za siebie. Trudno się do czegoś przytrafić. Z racji, że sprzęt oszczędzam i używam sporadycznie trudno mi nadal określić jego wydajność oraz podatność na usterki. Również nie potrafię określić, czy zużywa więcej prądu od tradycyjnego odtwarzacza tranzystorowego (zapewne jakby się grało powyżej 5h to tak). Jest to sprzęt dla koneserów za przystępną cenę. Na pewno godny polecenia, jednak obecnie bardzo trudny do zdobycia nawet na rynku wtórnym. Jest to argument za, aby Philips wydał kolejną model z tej serii. Zapewne byłby to mój trzeci model do kolekcji z tej serii...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD