ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte
  • Uzlabota veidošana un precizitāte

Izbeigta ražošana

Multigroom series 5000Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

MG5730/15

4.6
| (645) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Uzlabota veidošana un precizitāte
Izveidojiet jaunu izskatu ar šī daudzveidīgā trimmera palīdzību, kas iekļauj 11 kvalitatīvus piederums vēlamā sejas, matu un ķermeņa stila izveidošanai. DualCut asmeņi nodrošina maksimālu precizitāti un neslīdošais gumijas rokturis uzlabo komfortu un kontroli.
Skatīt visas priekšrocības

Vienpadsmit vienā (11-in-1) trimmeris maksimālai dažādībai

Uzlabota veidošana un precizitāte

  • 11 piederumi

  • DualCut tehnoloģija

  • Darbības laiks līdz pat 80 minūtēm

  • Ūdensizturīgs

Maksimāla precizitāte ar 2x vairāk asmeņiem

Maksimāla precizitāte ar 2x vairāk asmeņiem

Šis universālais matu trimmeris ir aprīkots ar uzlabotu DualCut tehnoloģiju, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tas ir aprīkots ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāts tā, lai saglabātu pirmās dienas asumu.

11 piederumi sejas un matu kopšanai

11 piederumi sejas un matu kopšanai

Philips Multigroom universālajam matu trimmerim ir 11 uzgaļi, kas nodrošina visa ķermeņa kopšanas risinājumu.

Pašuzasinoši asmeņi gludam rezultātam

Pašuzasinoši asmeņi gludam rezultātam

Veidojiet tīras, taisnas līnijas un vienmērīgi apgrieziet biezākos matus, pateicoties precīzajiem ķermeņa un bārdas trimmera tērauda asmeņiem. Šie nerūsējošie asmeņi nerūsē, un tie paši sevi uzasina, lai ilgāk kalpotu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

645

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

03/05/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs produkts

Pozitīvais: Ierīces ilgdarbība no vienas pilnas uzlādes un daudzveidīgie uzgaļi.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”

Date of Use 2026-04-17

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”

Date of Use 2026-04-17

27/12/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Отличный триммер

Триммер для тела и лица. Работает без рывков.тихий

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim

13/07/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Šis produkts ir funkcionāls

Man patīk - iespējas veikt dažāda rakstura manipulācijas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.