30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
11 piederumi
DualCut tehnoloģija
Darbības laiks līdz pat 80 minūtēm
Ūdensizturīgs
Šis universālais matu trimmeris ir aprīkots ar uzlabotu DualCut tehnoloģiju, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tas ir aprīkots ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāts tā, lai saglabātu pirmās dienas asumu.
Philips Multigroom universālajam matu trimmerim ir 11 uzgaļi, kas nodrošina visa ķermeņa kopšanas risinājumu.
Veidojiet tīras, taisnas līnijas un vienmērīgi apgrieziet biezākos matus, pateicoties precīzajiem ķermeņa un bārdas trimmera tērauda asmeņiem. Šie nerūsējošie asmeņi nerūsē, un tie paši sevi uzasina, lai ilgāk kalpotu.
4.6
no 5
645
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
aigis
03/05/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Labs produkts
Pozitīvais: Ierīces ilgdarbība no vienas pilnas uzlādes un daudzveidīgie uzgaļi.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”
Date of Use 2026-04-17
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 Trimmeris “vienpadsmit vienā”
Date of Use 2026-04-17
Basilio03
27/12/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Отличный триммер
Триммер для тела и лица. Работает без рывков.тихий
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5730/15 Vienpadsmit vienā, sejai, matiem un ķermenim
Mulder45
13/07/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Šis produkts ir funkcionāls
Man patīk - iespējas veikt dažāda rakstura manipulācijas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Multigroom series 5000 MG5720/15 Deviņi vienā (9-in-1), sejai un matiem