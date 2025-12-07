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Izbeigta ražošana
15 vienā: seja, galva un ķermenis
Precīza griešanas ķemme
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
BeardSense tehnoloģija
Patentētā griešanas ķemme piedāvā 11 garuma iestatījumus 1–3 mm, lai jūs varētu iegūt vienmērīgu griezumu tieši vajadzīgajā garumā.
Nerūsējošā tērauda asmeņi saglabā asumu kā pirmajā dienā, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku. Nav jāeļļo.
Trimmeris skenē bārdas blīvumu 125 reizes sekundē un palielina jaudu tieši tad, kad tas nepieciešams, lai tiktu galā arī ar blīvu, biezu vai garāku bārdu.
4.6
no 5
1800
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Nuganjau
07/12/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Labs un kvalitatīvs produkts!
Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Grantosini
26/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Ja
Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Jānis Gabriels
17/11/2023
Latvija
Instruments, kas atbilst cenai
Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.
Plusi
Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde
Mīnusi
Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Pamatojoties uz sejas matiņu apgriešanu 2,3 reizes nedēļā, katru sesija vid. 11,5 minūtes
Salīdzinājumā ar Philips universālo trimmeri bez 41 mm griešanas elementa