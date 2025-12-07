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  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte
  • Viens rīks, nepārspējama precizitāte

Izbeigta ražošana

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.6
| (1800) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Viens rīks, nepārspējama precizitāte
Pilnveidojiet savu personisko izskatu ar šo daudzpusīgo trimmeri, kas ietver 15 kvalitatīvus rīkus sejas, galvas un ķermeņa apmatojuma ieveidošanai. Precīzā apgriešanas ķemme nodrošina nemainīgu griezumu tieši vēlamajā garumā.
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Sejai, matiem un ķermenim

Viens rīks, nepārspējama precizitāte

  • 15 vienā: seja, galva un ķermenis

  • Precīza griešanas ķemme

  • Pašuzasinoši tērauda asmeņi

  • BeardSense tehnoloģija

Līdzens griezums ar vienu kustību

Līdzens griezums ar vienu kustību

Patentētā griešanas ķemme piedāvā 11 garuma iestatījumus 1–3 mm, lai jūs varētu iegūt vienmērīgu griezumu tieši vajadzīgajā garumā.

Ilgs kalpošanas laiks precīziem rezultātiem

Ilgs kalpošanas laiks precīziem rezultātiem

Nerūsējošā tērauda asmeņi saglabā asumu kā pirmajā dienā, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku. Nav jāeļļo.

Trimmeris, kas pielāgojas jūsu bārdai

Trimmeris skenē bārdas blīvumu 125 reizes sekundē un palielina jaudu tieši tad, kad tas nepieciešams, lai tiktu galā arī ar blīvu, biezu vai garāku bārdu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.6

no 5

1800

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

07/12/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs un kvalitatīvs produkts!

Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

26/12/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ja

Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

17/11/2023

Latvija

Latvija

Instruments, kas atbilst cenai

Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.

Plusi

Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde

Mīnusi

Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz sejas matiņu apgriešanu 2,3 reizes nedēļā, katru sesija vid. 11,5 minūtes

  2. Salīdzinājumā ar Philips universālo trimmeri bez 41 mm griešanas elementa