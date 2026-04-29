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Airfryer cepšanas piederumu komplekts Airfryer piederumi
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NX1111/00
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Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Pagatavo visdažādākās receptes ar cepšanas komplektu, kas ir īpaši pielāgots Philips Airfryer. Ideāli piemērots kūkām, maizei, sacepumiem, kēksiņiem un daudz kam citam.
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