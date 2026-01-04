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  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Jauns

Airfryer cepšanas piederumu komplektsAirfryer piederumi

NX1111/00

Philips Airfryer cepšanas piederumu komplekts

Pagatavo visdažādākās receptes ar cepšanas komplektu, kas ir īpaši pielāgots Philips Airfryer. Ideāli piemērots kūkām, maizei, sacepumiem, kēksiņiem un daudz kam citam.

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Savietojamie produkti

4000. sērija

4000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA475/00

4000. sērija

4000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA476/00

1000. sērija

1000. sērija
1000. sērijas 3,2 L gaisa cepamkatls

NA110/00

1000. sērija

1000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA150/00

4000. sēr. vert. Airfryer ar 2 groziem

4000. sēr. vert. Airfryer ar 2 groziem
Airfryer

NA462/80

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer 6,2 L

NA331/10

4000. sērija

4000. sērija
Gaisa cepamkatls ar diviem groziem

NA462/70

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA551/00

3000. sērija

3000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA353/10

5000. sērija

5000. sērija
Airfryer ar diviem groziem

NA552/00

Piederumi tavam Airfryer gaisa cepamkatlam

Philips Airfryer cepšanas piederumu komplekts

  • Ideāli piemērots gan konditorejai, gan ēdienu gatavošanai.

  • Komplektā 7 kēksiņu formiņas

  • Mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā

  • Keramikas pārklājums bez PFAS

  • Norādījumi un atbalsts bezmaksas HomeID lietotnē

Ideāli piemērots gan konditorejai, gan ēdienu gatavošanai.

Ideāli piemērots gan konditorejai, gan ēdienu gatavošanai.

Ar Philips cepšanas komplekta palīdzību viegli atklāj jaunus veidus, kā izmantot savu gaisa cepamkatlu. Komplekts ir ideāli piemērots gan desertiem, gan dažādiem pamatēdieniem.

7 silikona keksiņu formiņas dažādiem ēdieniem

7 silikona keksiņu formiņas dažādiem ēdieniem

Izgatavotas no bezsmaržas silikona, šīs kēksiņu formiņas atvieglo cepšanu un ir piemērotas atkārtotai izmantošanai.

Keramikas pārklājums bez PFAS

Keramikas pārklājums bez PFAS

Mūsu jaunās paaudzes pārklājums ir bez PFAS*: nepielīpošs, izturīgs, noturīgs pret skrāpējumiem un viegli tīrāms.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Virsmas, kas saskaras ar pārtiku, izgatavotas bez PFAS

  2. Visi [x] produkta koda beigās apzīmē mainīgos ciparus.