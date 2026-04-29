ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

Airfryer piederums Cepšanas komplekts

Jauns

Atbalsts

Airfryer piederumsCepšanas komplekts

NX1131/00

Airfryer piederums Cepšanas komplekts

Jauns

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Pagatavo visdažādākās receptes ar cepšanas komplektu, kas ir īpaši pielāgots Philips Airfryer. Ideāli piemērots kūkām, maizei, sacepumiem, kēksiņiem un daudz kam citam.

  • PDF fails
  • 5 November 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim