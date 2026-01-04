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NX1131/00
Airfryer cepšanas piederumu komplekts
Pagatavo visdažādākās receptes ar cepšanas komplektu, kas ir īpaši pielāgots Philips Airfryer. Ideāli piemērots kūkām, maizei, sacepumiem, kēksiņiem un daudz kam citam.
Ideāli piemērots gan konditorejai, gan ēdienu gatavošanai.
Ietver 9 kēksiņu formiņas
Mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā
Keramikas pārklājums bez PFAS
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Ar Philips cepšanas komplekta palīdzību viegli atklāj jaunus veidus, kā izmantot savu gaisa cepamkatlu. Komplekts ir ideāli piemērots gan desertiem, gan dažādiem pamatēdieniem.
Izgatavotas no bezsmaržas silikona, šīs kēksiņu formiņas atvieglo cepšanu un ir piemērotas atkārtotai izmantošanai.
Mūsu jaunās paaudzes pārklājums ir bez PFAS*: nepielīpošs, izturīgs, noturīgs pret skrāpējumiem un viegli tīrāms.
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Virsmas, kas saskaras ar pārtiku, izgatavotas bez PFAS
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