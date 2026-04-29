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Mūsu filtri vienmēr garantē tīru un svaigu dzeramo ūdeni. Šis filtrs ir izgatavots no aktivētās ogles, nodrošinot, ka kaķis vienmēr saņem nevainojami tīru ūdeni un ir uzņēmis šķidrumu pietiekamā daudzumā.