Produkti mājdzīvniekiem

30 dienu atgriešana
PAW0010/01
Pasniedziet kaķim tekošu ūdeni, kā dabā iecerēts.
Mūsu filtri vienmēr garantē tīru un svaigu dzeramo ūdeni. Šis filtrs ir izgatavots no aktivētās ogles, nodrošinot, ka kaķis vienmēr saņem nevainojami tīru ūdeni un ir uzņēmis šķidrumu pietiekamā daudzumā.
Tīrs tekošs ūdens
Vairākslāņu filtrēšanas sistēma
Vienkārša lietošana
Drošs lietojums
Ar mūsu uzlaboto filtru, kas ir īpaši konstruēts Philips Pet Series ūdens strūklakai, varat nodrošināt, ka kaķis ir vienmēr veldzēts un veselīgs.
Ar aktīvās ogles tehnoloģiju tavam pūkainajam draugam tiek garantēts svaigs, tīrs ūdens.
Lai kaķis varētu vienmēr baudīt svaigu ūdeni, filtri ir regulāri jāmaina. Lai ūdens būtu optimāli svaigs un tīrs, ir ieteicams tos mainīt ik pēc 30 dienām.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
3.4
no 5
5
Atsauksmes
Kacper B.
27/09/2025
Polska
Niezawodność dla kotka
Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Valika
09/03/2026
Magyarország
Tiszta víz a cicának
Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Daniela32
13/05/2025
Česká republika
Philips darbinieks
Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl
[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Izmantošanas datums 2025-01-13
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Izmantošanas datums 2025-01-13