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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Produkti mājdzīvniekiemŪdens strūklakas filtri

PAW0010/01

3.4

| (5) Atsauksmes

Pasniedziet kaķim tekošu ūdeni, kā dabā iecerēts.

Mūsu filtri vienmēr garantē tīru un svaigu dzeramo ūdeni. Šis filtrs ir izgatavots no aktivētās ogles, nodrošinot, ka kaķis vienmēr saņem nevainojami tīru ūdeni un ir uzņēmis šķidrumu pietiekamā daudzumā.

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Produkti mājdzīvniekiem
Ūdens strūklaka

PAW3210/02

Palutini savu mīluli!

Pasniedziet kaķim tekošu ūdeni, kā dabā iecerēts.

  • Tīrs tekošs ūdens

  • Vairākslāņu filtrēšanas sistēma

  • Vienkārša lietošana

  • Drošs lietojums

Ūdens strūklakas filtri

Ūdens strūklakas filtri

Ar mūsu uzlaboto filtru, kas ir īpaši konstruēts Philips Pet Series ūdens strūklakai, varat nodrošināt, ka kaķis ir vienmēr veldzēts un veselīgs.

Vairākslāņu filtrēšanas sistēma

Vairākslāņu filtrēšanas sistēma

Ar aktīvās ogles tehnoloģiju tavam pūkainajam draugam tiek garantēts svaigs, tīrs ūdens.

Optimāli svaigi

Optimāli svaigi

Lai kaķis varētu vienmēr baudīt svaigu ūdeni, filtri ir regulāri jāmaina. Lai ūdens būtu optimāli svaigs un tīrs, ir ieteicams tos mainīt ik pēc 30 dienām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.4

no 5

5

Atsauksmes

4
3
2

27/09/2025

Polska

Polska

Niezawodność dla kotka

Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

09/03/2026

Magyarország

Magyarország

Tiszta víz a cicának

Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

13/05/2025

Česká republika

Česká republika

Philips darbinieks

Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl

[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Izmantošanas datums 2025-01-13

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Izmantošanas datums 2025-01-13

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā