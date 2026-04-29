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Produkti mājdzīvniekiem Barotavas mitruma savākšanas maisiņi
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PAW0020/01
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Vienmēr ērti parūpēties par mīluli jebkur un jebkad. Mitruma savākšanas maisiņā ir silikagels, kas ir bez smaržas un nav kodīgs, tāpēc kaķis vienmēr var baudīt svaigu barību. Pateicoties teicamajai mitruma absorbēšanai, var nodrošināt ilgstošu svaigumu.