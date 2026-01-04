Produkti mājdzīvniekiem

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PAW0020/01
12 mēneši svaigu maltīšu
Vienmēr ērti parūpēties par mīluli jebkur un jebkad. Mitruma savākšanas maisiņā ir silikagels, kas ir bez smaržas un nav kodīgs, tāpēc kaķis vienmēr var baudīt svaigu barību. Pateicoties teicamajai mitruma absorbēšanai, var nodrošināt ilgstošu svaigumu.
Svaigs katrs kumoss
Bez smaržas un netoksisks
Ar silikagelu
12 gab. komplekts
Izmantotais silikagels ir bez smaržas, netoksisks un nav kodīgs, taču īpaši labi absorbē mitrumu, tāpēc ir garantēts, ka katrs kumoss ir svaigs.
Lai kaķis varētu vienmēr baudīt svaigu maltīti, filtri ir regulāri jāmaina. Lai barība būtu optimāli svaiga, ir ieteicams tos mainīt ik pēc 30 dienām.
Lai saglabātu īpašības, atveriet hermētisko iepakojumu tieši pirms izmantošanas; maisiņš ir izturīgs, lai tā saturs neizbirtu. Ielieciet to atverē barotavas augšdaļā.
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