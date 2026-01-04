Produkti mājdzīvniekiem

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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Produkti mājdzīvniekiemBarotavas mitruma savākšanas maisiņi

PAW0020/01

12 mēneši svaigu maltīšu

Vienmēr ērti parūpēties par mīluli jebkur un jebkad. Mitruma savākšanas maisiņā ir silikagels, kas ir bez smaržas un nav kodīgs, tāpēc kaķis vienmēr var baudīt svaigu barību. Pateicoties teicamajai mitruma absorbēšanai, var nodrošināt ilgstošu svaigumu.

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Lolojot mīluli. Vienmēr.

12 mēneši svaigu maltīšu

  • Svaigs katrs kumoss

  • Bez smaržas un netoksisks

  • Ar silikagelu

  • 12 gab. komplekts

Ar silikagelu

Ar silikagelu

Izmantotais silikagels ir bez smaržas, netoksisks un nav kodīgs, taču īpaši labi absorbē mitrumu, tāpēc ir garantēts, ka katrs kumoss ir svaigs.

Optimāli svaigi

Optimāli svaigi

Lai kaķis varētu vienmēr baudīt svaigu maltīti, filtri ir regulāri jāmaina. Lai barība būtu optimāli svaiga, ir ieteicams tos mainīt ik pēc 30 dienām.

Vienkārša lietošana

Vienkārša lietošana

Lai saglabātu īpašības, atveriet hermētisko iepakojumu tieši pirms izmantošanas; maisiņš ir izturīgs, lai tā saturs neizbirtu. Ielieciet to atverē barotavas augšdaļā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā