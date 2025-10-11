30 dienu atgriešana
Pasniedz kaķim tekošu ūdeni, kā dabā iecerēts.
3000. sērijas strūklakai ir ūsām piemērota bļoda, tāpēc kaķis var ērti veldzēties. Strūklakai ir vairākslāņu filtrēšanas sistēma, un tās daļas ir viegli tīrīt, tādējādi var ievērot kaķim vēlamās higiēnas prasības.
Tīrs tekošs ūdens
Vairākslāņu filtrēšanas sistēma
Vienkārša tīrīšana
Drošs lietojums
Tekošais ūdens atmodina kaķa dabisko instinktu un rosina dzert vairāk ūdens.
Vairākslāņu filtrēšanas sistēmā ir aktīvās ogles filtrs un jonu apmaiņas tehnoloģija, kas ļauj uzturēt ūdeni svaigu un tīru.
Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, sūknis izslēdzas, lai novērstu bojājumus.
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4.4
no 5
58
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Inta
11/10/2025
Latvija
Philips darbinieks
Vienmēr pieejams svaigs ūdens.
[Employee of versuniglobal] Es nesen iegādājos šo Pet sērijas ūdens strūklaku priekš sava kaķa un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Mans kaķis vienmēr tiek pie svaiga ūdens. Tas ir ļoti ērts lietošanā, to ir viegli tīrīt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
Linards
17/08/2025
Latvija
Lielisks produkts
Iegādājos iekārtu pirms pāris nedēļām. Gan saimnieks, gan kaķis ir priecīgs. Mūsu kaķis dzer diezgan daudz ūdens, un lielā tilpuma dēļ šī iekāra ir ideāla, lai kaķis mājās varētu palikt viens uz kādu ilgāku laiku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
Edvinas
21/07/2025
Lietuva
Puikus aparatas
Katė gerdavo vandenį iš vazos, stiklinės bet ne iš tam skirto dubenelio. Buvo abejoniu ar fontanas padės. Reikėjo dienos ir katė savarankiškai priprato prie fontano. Tikrai pasiteisino. Nebereikia kasdien keisti vandenes dubenelyje, aparatas dirba tyliai kas yra didelis pliusas, jo visai nesigirdi. Nuoširdžiai rekomenduoju, geras daigtas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas