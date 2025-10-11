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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Produkti mājdzīvniekiemŪdens strūklaka

PAW3210/02

4.4

| (58) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Pasniedz kaķim tekošu ūdeni, kā dabā iecerēts.

3000. sērijas strūklakai ir ūsām piemērota bļoda, tāpēc kaķis var ērti veldzēties. Strūklakai ir vairākslāņu filtrēšanas sistēma, un tās daļas ir viegli tīrīt, tādējādi var ievērot kaķim vēlamās higiēnas prasības.

Skatīt visas priekšrocības

Palutini savu mīluli!

Pasniedz kaķim tekošu ūdeni, kā dabā iecerēts.

  • Tīrs tekošs ūdens

  • Vairākslāņu filtrēšanas sistēma

  • Vienkārša tīrīšana

  • Drošs lietojums

Veldzēts un apmierināts kaķis

Veldzēts un apmierināts kaķis

Tekošais ūdens atmodina kaķa dabisko instinktu un rosina dzert vairāk ūdens.

Svaigs un tīrs ūdens

Svaigs un tīrs ūdens

Vairākslāņu filtrēšanas sistēmā ir aktīvās ogles filtrs un jonu apmaiņas tehnoloģija, kas ļauj uzturēt ūdeni svaigu un tīru.

Drošs lietojums

Drošs lietojums

Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, sūknis izslēdzas, lai novērstu bojājumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

58

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

11/10/2025

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Vienmēr pieejams svaigs ūdens.

[Employee of versuniglobal] Es nesen iegādājos šo Pet sērijas ūdens strūklaku priekš sava kaķa un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Mans kaķis vienmēr tiek pie svaiga ūdens. Tas ir ļoti ērts lietošanā, to ir viegli tīrīt.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

17/08/2025

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Iegādājos iekārtu pirms pāris nedēļām. Gan saimnieks, gan kaķis ir priecīgs. Mūsu kaķis dzer diezgan daudz ūdens, un lielā tilpuma dēļ šī iekāra ir ideāla, lai kaķis mājās varētu palikt viens uz kādu ilgāku laiku.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

21/07/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus aparatas

Katė gerdavo vandenį iš vazos, stiklinės bet ne iš tam skirto dubenelio. Buvo abejoniu ar fontanas padės. Reikėjo dienos ir katė savarankiškai priprato prie fontano. Tikrai pasiteisino. Nebereikia kasdien keisti vandenes dubenelyje, aparatas dirba tyliai kas yra didelis pliusas, jo visai nesigirdi. Nuoširdžiai rekomenduoju, geras daigtas.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā