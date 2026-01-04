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  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food

Jauns

Mājdzīvnieku barotavas3000. sērijas viedā barotava

PAW3300/02

Parūpējies par savu mīluli!

3000. sērijas viedā barotava nodrošina svaigu barību katrā ēdienreizē – tā ir aprīkota ar aizsērēšanas novēršanas tehnoloģiju, lai tavs mīlulis nekad nepalaistu garām maltīti. Plāno sava mīļuļa ēdienreizes ar mūsu ērti lietojamo lietotni!

Skatīt visas priekšrocības

Aprūpe visu diennakti – jebkurā vietā un laikā!

Parūpējies par savu mīluli!

  • Lietotnē viegli ieplāno līdz 20 ēdienreizēm – laikus ieplāno un iestati precīzas porcijas

  • Noteiktas porcijas veselīgai rutīnai – kaķi dabiski dod priekšroku mazām, bet biežām porcijām.

  • Neviena maltīte netiek palaista garām ar aizsērēšanas novēršanas tehnoloģiju un 4,5 L tvertni 2–12 mm sausajai barībai

  • Rezerves barošana – ja strāva pazūd, barotava parūpēsies par nākamo ēdienreizes laiku!

  • Optimāla higiēna, pateicoties viegli tīrāmām detaļām un nerūsējošā tērauda bļodai, ko var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Lietotnē viegli ieplāno līdz 20 ēdienreizēm

Lietotnē viegli ieplāno līdz 20 ēdienreizēm

Plāno precīzas porcijas lietotnē, lai tavs kaķis varētu paēst laikā, kamēr guli vai esi projām.

Noteiktas porcijas veselīgai rutīnai

Noteiktas porcijas veselīgai rutīnai

Kaķi dabiski dod priekšroku mazām, bet biežām ēdienreizēm – nodrošini precīzas, plānotas porcijas katru dienu visas dienas garumā.

Mierīgi rīti visiem

Mierīgi rīti visiem

Sāc dienu mierīgi ar automātisku barošanu – vairs nekādas modināšanas agri no rīta!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā