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PAW3300/02
Parūpējies par savu mīluli!
3000. sērijas viedā barotava nodrošina svaigu barību katrā ēdienreizē – tā ir aprīkota ar aizsērēšanas novēršanas tehnoloģiju, lai tavs mīlulis nekad nepalaistu garām maltīti. Plāno sava mīļuļa ēdienreizes ar mūsu ērti lietojamo lietotni!
Lietotnē viegli ieplāno līdz 20 ēdienreizēm – laikus ieplāno un iestati precīzas porcijas
Noteiktas porcijas veselīgai rutīnai – kaķi dabiski dod priekšroku mazām, bet biežām porcijām.
Neviena maltīte netiek palaista garām ar aizsērēšanas novēršanas tehnoloģiju un 4,5 L tvertni 2–12 mm sausajai barībai
Rezerves barošana – ja strāva pazūd, barotava parūpēsies par nākamo ēdienreizes laiku!
Optimāla higiēna, pateicoties viegli tīrāmām detaļām un nerūsējošā tērauda bļodai, ko var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Plāno precīzas porcijas lietotnē, lai tavs kaķis varētu paēst laikā, kamēr guli vai esi projām.
Kaķi dabiski dod priekšroku mazām, bet biežām ēdienreizēm – nodrošini precīzas, plānotas porcijas katru dienu visas dienas garumā.
Sāc dienu mierīgi ar automātisku barošanu – vairs nekādas modināšanas agri no rīta!
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
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