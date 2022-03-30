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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
330 ml
Ātras plūsmas knupis
6 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.
Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.
4.9
no 5
113
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Joanna1312
30/03/2022
Polska
Doskonały produkt
Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam
Plusi
Kształt butelki, smoczki, wygoda
Mīnusi
Według mnie wad brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
lukrecjowa.mama
29/03/2022
Polska
Duża wygoda
Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność
Plusi
Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Mrstosiapl
29/03/2022
Polska
Spokojne karmienie.
Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.
Plusi
Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011