ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF036/17

4.9
| (113) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu Natural zīdaiņu pudelīte ar mīksto un pret saliekšanos nodrošināto, rievoto knupīti ir veidota augošiem mazuļiem. Ērtās ziedlapiņas un dabiskā knupīša forma veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 pudelīte

  • 330 ml

  • Ātras plūsmas knupis

  • 6 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Mīksts un gluds silikons jūsu mazuļa mainīgajām vajadzībām

Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.

Elastīgs, pret saliekšanos nodrošināts, rievots knupīša dizains

Elastīgs, pret saliekšanos nodrošināts, rievots knupīša dizains

Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

113

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

4

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonały produkt

Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam

Plusi

Kształt butelki, smoczki, wygoda

Mīnusi

Według mnie wad brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Duża wygoda

Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność

Plusi

Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Spokojne karmienie.

Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.

Plusi

Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011