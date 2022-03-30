Butelka jest dość spora, na tym etapie w jakim jest mój syn na pewno nie wykorzystujemy całej jej pojemności, ale jak będzie starszy na pewno będzie to bardzo przydatne. Kształt butelki jest poręczny zarówno dla mamy jak i bobasa, który próbuje trzymać butelkę samemu. Co do smoczka to raczej on nie ma kształtu piersi, ani nie ma tam zastosowanego podciśnienia, które faktycznie trzeba wytworzyć przy piciu z piersi. Dobra butelka dla starszego dziecka.