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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Komforta nodrošināšanai
0-6 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
4.9
no 5
126
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Sylviskum
26/11/2020
Polska
Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.
Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.
Plusi
bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach
Mīnusi
brak wad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
MartakIga
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Aneta1984
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
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Gada ražotājs 2014. gadā