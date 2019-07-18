ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu

Izbeigta ražošana

Philips AventFreeflow māneklīši

SCF172/22

4.9
| (25) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
Ļaujiet mazuļa ādai elpot, izmantojot Philips Avent Freeflow knupi. Izliekts aizsargs ar 6 gaisa atverēm papildu gaisa plūsmai palīdz mazināt ādas kairinājumu. Mūsu ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Papildu gaisa atveres ļauj ādai elpot

Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu

  • Mierināšana ar gaisa radīto komfortu

  • 6–18 mēneši

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

25

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  2. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  3. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  4. Gada ražotājs 2014. gadā