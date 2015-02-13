30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
3-6 m
Nesatur BPA
Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.
Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.
Lai saglabātu sterilizēto knupīšu higiēnu
4.6
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/20 Suzete de noapte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/20 Suzete de noapte
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Neapsieniet māneklīti ap bērna kaklu, jo tas rada nosmakšanas risku.
9 no 10 mazuļiem pieņem Philips Avent knupīti (tiešsaistē aptaujātas 100 māmiņas, Apvienotā Karaliste, 2012. gads).