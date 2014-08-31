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Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF604/11

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Higiēna ārpus mājām

Šī Philips Avent krūzīte ar straujāku plūsmu ir lieliski piemērota aktīviem bērniem. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir vienkārši dzert. Krūzītei ir atverams vāks un parocīga piespraude sānos, lai krūzīti varētu piestiprināt pie siksnas vai ratiņiem.

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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Bez izlaistīšanas, strauja plūsma

Higiēna ārpus mājām

  • 340 ml

  • 18m+, sporta stila snīpis

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Snīpis, kas novērš izlaistīšanos, ar patentētu vārstu

Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.

Straujāka plūsma un pret kodieniem izturīgs snīpis

Straujāka plūsma un pret kodieniem izturīgs snīpis

Snīpis ir izturīgs pret kodieniem, tam ir straujāka plūsmu, un krūzītei ir lielāka ietilpība aktīviem bērniem

Atverams vāks nodrošina snīpja tīrību

Atverams vāks nodrošina snīpja tīrību

Atverams vāks vienmēr sniedz pārliecību par higiēnas ievērošanu, nodrošinot snīpim tīrību, gan mājās, gan esot ceļā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 