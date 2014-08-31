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Higiēna ārpus mājām
Šī Philips Avent krūzīte ar straujāku plūsmu ir lieliski piemērota aktīviem bērniem. Krūzīte ir nodrošināta pret izšļakstīšanos, pat ja tā tiek kratīta vai mesta gaisā, turklāt no tās ir vienkārši dzert. Krūzītei ir atverams vāks un parocīga piespraude sānos, lai krūzīti varētu piestiprināt pie siksnas vai ratiņiem.
340 ml
18m+, sporta stila snīpis
Patentētais vārsts kontrolē plūsmu, lai novērstu izlaistīšanos, pat ja krūzīte tiek apgriezta otrādi vai nolikta uz sāniem.
Snīpis ir izturīgs pret kodieniem, tam ir straujāka plūsmu, un krūzītei ir lielāka ietilpība aktīviem bērniem
Atverams vāks vienmēr sniedz pārliecību par higiēnas ievērošanu, nodrošinot snīpim tīrību, gan mājās, gan esot ceļā.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka
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mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF604/11 Kubek dla dziecka
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.