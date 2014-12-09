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32
d
Dienas
11
h
Stundas
44
m
Minūtes
38
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Lielākas ērtības maltītei, esot ceļā
Philips Avent barošanas komplektā ceļojumiem iekļauts viens liels dalīts barošanas šķīvis, divi izņemami nelieli trauciņi, barošanas karote un uzsūcoša sedziņa, lai novērstu izlaistīšanos. Tas ir ideāli piemērots jebkurai māmiņai, kas atrodas ārpus mājām.
Ceļojumu komplekts
Philips Avent barošanas komplekts ceļojumiem ir viens liels dalīts mazuļa šķīvis ar vāku un divi izņemami atsevišķi trauki ar vākiem, kas teicami piemēroti uzkodām vai mazākām ēdiena porcijām
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.