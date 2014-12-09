ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

Reģistrējies Philips Avent jaunumiem un piedalies izlozē ar iespēju laimēt jaunās paaudzes Philips Avent Natural Care brīvroku piena sūkni.

32

d

Dienas

11

h

Stundas

:

44

m

Minūtes

:

38

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

Philips AventAvent barošanas komplekts ceļojumiem 6m+

SCF724/00

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Lielākas ērtības maltītei, esot ceļā

Philips Avent barošanas komplektā ceļojumiem iekļauts viens liels dalīts barošanas šķīvis, divi izņemami nelieli trauciņi, barošanas karote un uzsūcoša sedziņa, lai novērstu izlaistīšanos. Tas ir ideāli piemērots jebkurai māmiņai, kas atrodas ārpus mājām.

Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Pielāgots barošanai, esot ceļā

Lielākas ērtības maltītei, esot ceļā

  • Ceļojumu komplekts

Barošanas komplekts ceļojumiem

Philips Avent barošanas komplekts ceļojumiem ir viens liels dalīts mazuļa šķīvis ar vāku un divi izņemami atsevišķi trauki ar vākiem, kas teicami piemēroti uzkodām vai mazākām ēdiena porcijām

Aizsargājoši vāciņi, kas nepieļauj izlaistīšanos un uztur kārbu higiēniski tīru

Aizsargājoši vāciņi, kas nepieļauj izlaistīšanos un uztur kārbu higiēniski tīru

Komplektā ir barošanas karote un neslīdošā pamatne

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 