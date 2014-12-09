Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.