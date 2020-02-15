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Izbeigta ražošana

Philips AventSvaigas pārtikas glabāšanas trauki

SCF876/02

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ērta svaigu maltīšu glabāšana

Paredzēta Philips Avent "četri vienā" veselīgas zīdaiņu pārtikas gatavotājam. Viegli sadaliet porcijās, uzglabājiet, atkausējiet vai uzsildiet zīdaiņa pārtiku.

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brand recommended by mums worldwide1

Ērta svaigu maltīšu glabāšana

  • 2 ēdiena glabāšanas trauki

  • Veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājam

Viegli atkausējiet vai uzsildiet uzglabāto pārtiku

Viegli atkausējiet vai uzsildiet uzglabāto pārtiku

Paredzēts Philips Avent "četri vienā" veselīgas zīdaiņu pārtikas gatavotājam. Viegli atkausējiet vai uzsildiet uzglabāto pārtiku.

Uzglabājiet pareiza lieluma porcijas savam mazulim

Uzglabājiet pareiza lieluma porcijas savam mazulim

Uzglabājiet pareiza lieluma porcijas savam mazulim.

Blīvējoši vāciņi palīdz saglabāt garšu un svaigumu

Blīvējoši vāciņi palīdz saglabāt garšu un svaigumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények

Izmantošanas datums 2020-01-15

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények

Izmantošanas datums 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 