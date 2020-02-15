30 dienu atgriešana
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
Reģistrējies Philips Avent jaunumiem un piedalies izlozē ar iespēju laimēt jaunās paaudzes Philips Avent Natural Care brīvroku piena sūkni.
30
d
Dienas
05
h
Stundas
35
m
Minūtes
20
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Ērta svaigu maltīšu glabāšana
Paredzēta Philips Avent "četri vienā" veselīgas zīdaiņu pārtikas gatavotājam. Viegli sadaliet porcijās, uzglabājiet, atkausējiet vai uzsildiet zīdaiņa pārtiku.
2 ēdiena glabāšanas trauki
Veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājam
Paredzēts Philips Avent "četri vienā" veselīgas zīdaiņu pārtikas gatavotājam. Viegli atkausējiet vai uzsildiet uzglabāto pārtiku.
Uzglabājiet pareiza lieluma porcijas savam mazulim.
Blīvējoši vāciņi palīdz saglabāt garšu un svaigumu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények
Izmantošanas datums 2020-01-15
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények
Izmantošanas datums 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF876/02 Avent Tároló edények
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.