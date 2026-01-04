30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
SCN355/INT
Kompakts izmērs. Masīvs attēls!
Novietots tikai dažus centimetrus no sienas, trīs lāzeru īpaši īsa projekcijas attāluma projektors Screeneo UL5 Smart nodrošina Full HD kvalitātes attēlu ar HDR10 un REC2020 krāsu precizitāti, līdz 120 collām*. Iepriekš ielādētas lietotnes. Divjoslu Wi-Fi un Bluetooth.
Īpaši mazs projekcijas attālums, 100 collu ekrāns
Full HD izšķirtspēja ar 108% REC2020
LuminOS sistēma, iebūvētas lietotnes
Īpaši kompakts
Ienirstiet bezgalīgajā izklaides visumā ar Screeneo UL5 Smart, kura pamatā ir modernā LuminOS operētājsistēma uz Android bāzes. Baudiet izklaidi uzreiz pēc projektora izsaiņošanas — ierīcē jau ir ielādētas visas populārākās lietotnes: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ un citas! Ar ērto un parocīgo Screeneo UL5 Smart visa plašā multivides pasaule būs jūsu rokās.
Atklājiet Screeneo UL5 Smart daudzpusīgās savienojamības iespējas. HDMI 2.1, USB A un USB C portiem bez pūlēm var pieslēgt tādas ierīces kā spēļu konsoles, Apple TV vai satelītu uztvērējus. Izmantojiet USB A portu ērtam savienojumam ar Amazon Fire Stick. Turklāt USB C ports nodrošina projektora barošanu, un tam var viegli pieslēgt portatīvo datoru, viedtālruni vai planšetdatoru. Screeneo UL5 Smart visaptverošās savienojamības iespējas ļaus netraucēti baudīt izklaidi.
Uzlabojiet skatīšanās baudījumu ar Screeneo UL5 Smart integrētajiem 2 x 3 W skaļruņiem. Tie nodrošina līdzsvarotu skaņas izvadi, kas papildina vizuālos attēlus, radot pilnvērtīgu izklaides pieredzi. Vēlaties jaudīgāku skaņu? Pieslēdziet ārējo Bluetooth skaļruni projektoram Screeneo UL5 Smart!
Atsauksmes
Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektora iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērīta saskaņā ar standartu ISO 21118.
Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
APPS: nepieciešams savienojums ar internetu. Var tikt piemērota maksa par datiem un abonementu. Lietotnes un UI var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. Pirms lietošanas ir nepieciešama vienošanās par noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku. Dažus pakalpojumus var skatīties tikai pēc reģistrēšanās un abonēšanas.