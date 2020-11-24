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Izbeigta ražošana

2000 seriesAustiņas

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Neļaujiet mūzikai rimt

Ja mūzika ir līdzi, viss norit labāk. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina lielisku skaņu un līdz pat 20 stundām darbības laika ar pārnēsājamu uzlādes ietvaru. Divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai pamodinātu tālruņa balss asistentu.

Skatīt visas priekšrocības

Neļaujiet mūzikai rimt

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Bluetooth®

  • Melna

Iegūstiet līdz pat 20 stundām mūzikas atskaņošanas laika un 14 stundas sarunu laika

Šīs austiņas ar pārnēsājamu uzlādes ietvaru jūs nepievils. Ar vienu uzlādi iegūstat līdz trīs stundu darbības laiku vai sarunu laiku. Ja līdzi ņemat pilnībā uzlādētu ietvaru, iegūsiet papildu 9 stundas, veicot vairākkārtējas uzlādes. Vienkārši ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā katru reizi, kad tās nepieciešams uzlādēt. Pilna uzlāde veicama 1,5 stundās.

Mīksti gumijoti spārnveida uzgaļi. Drošas un ērtas

Varat izbaudīt skaņas patiesā komfortā, pateicoties cieši pieguļošajam, vieglajam dizainam. Mīkstie gumijotie spārnveida uzgaļi cieši pieguļ zem ārējās auss krokas. Maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki, cieši pieguļot, ļauj atrast perfektu stiprinājumu ausī, lai ne skaņa netiktu palaista garām.

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Lieliska skaņa, izteikts bass

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

16

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Izmantošanas datums 2019-10-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Izmantošanas datums 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā