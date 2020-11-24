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Izbeigta ražošana
SHB2505BK/10
Neļaujiet mūzikai rimt
Ja mūzika ir līdzi, viss norit labāk. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina lielisku skaņu un līdz pat 20 stundām darbības laika ar pārnēsājamu uzlādes ietvaru. Divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai pamodinātu tālruņa balss asistentu.
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Bluetooth®
Melna
Šīs austiņas ar pārnēsājamu uzlādes ietvaru jūs nepievils. Ar vienu uzlādi iegūstat līdz trīs stundu darbības laiku vai sarunu laiku. Ja līdzi ņemat pilnībā uzlādētu ietvaru, iegūsiet papildu 9 stundas, veicot vairākkārtējas uzlādes. Vienkārši ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā katru reizi, kad tās nepieciešams uzlādēt. Pilna uzlāde veicama 1,5 stundās.
Varat izbaudīt skaņas patiesā komfortā, pateicoties cieši pieguļošajam, vieglajam dizainam. Mīkstie gumijotie spārnveida uzgaļi cieši pieguļ zem ārējās auss krokas. Maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki, cieši pieguļot, ļauj atrast perfektu stiprinājumu ausī, lai ne skaņa netiktu palaista garām.
6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.
4.9
no 5
16
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Izmantošanas datums 2019-10-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Izmantošanas datums 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbinieks
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2505BK Słuchawki