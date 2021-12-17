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Izbeigta ražošana

2000 seriesAusīs liekamās patiesās bezvadu austiņas

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Nebeidzama dziesmu plūsma

Esiet brīvi. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina iespaidīgu 110 stundu atskaņošanas laiku ar pārnēsājamo uzlādes ietvaru. Izbaudiet lieliskas dziesmas pēc dziesmām, kā arī izmantojiet tiešu piekļuvi tālruņa virtuālajam asistentam. Vai kāds pieminēja ceļojuma izbraucienu?

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Nebeidzama dziesmu plūsma

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Bluetooth®

  • Melna

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Lieliska skaņa, izteikts bass

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.

Mono režīms, kad vēlaties vienu ausi atstāt brīvu

Viedā savienošana pārī. Automātiski atrodiet Bluetooth ierīci

Jūsu austiņas ir gatavas izveidot pāra savienojumu, tiklīdz tās izņemat no ietvara. Kad austiņas ir savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar kuru tikušas savienotas pārī.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

22

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

17/12/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Plusi

super brzmienie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Izmantošanas datums 2020-11-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Izmantošanas datums 2020-11-17

04/11/2021

Polska

Polska

DOSKONAŁE BRZMIENIE

SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ

Plusi

BRZEMIENIE CZAS PRACY

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Izmantošanas datums 2020-10-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Izmantošanas datums 2020-10-04

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā