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Izbeigta ražošana
SHB2515BK/10
Nebeidzama dziesmu plūsma
Esiet brīvi. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina iespaidīgu 110 stundu atskaņošanas laiku ar pārnēsājamo uzlādes ietvaru. Izbaudiet lieliskas dziesmas pēc dziesmām, kā arī izmantojiet tiešu piekļuvi tālruņa virtuālajam asistentam. Vai kāds pieminēja ceļojuma izbraucienu?
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Bluetooth®
Melna
6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.
Jūsu austiņas ir gatavas izveidot pāra savienojumu, tiklīdz tās izņemat no ietvara. Kad austiņas ir savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar kuru tikušas savienotas pārī.
4.7
no 5
22
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kat99
17/12/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Plusi
super brzmienie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Izmantošanas datums 2020-11-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Izmantošanas datums 2020-11-17
TOLA25
04/11/2021
Polska
DOSKONAŁE BRZMIENIE
SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ
Plusi
BRZEMIENIE CZAS PRACY
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Izmantošanas datums 2020-10-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Izmantošanas datums 2020-10-04
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless