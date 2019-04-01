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Izbeigta ražošana

Bluetooth austiņas

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Bezvadu brīvība, iespaidīgi bīti

Bezvadu brīvība ar šīm īpaši vieglajām apkakla stīpas bezvadu austiņām. Philips UpBeat Metalix Pro ir kvalitatīvi skaļruņi iespaidīgam basam un ovāli ieliktņi ērtai valkāšanai. Vakuuma metālisks korpuss piešķir austiņām profesionālu eleganci un izsmalcinātību.

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Īpaši viegla, stabila un ērta apkakles stīpa

Bezvadu brīvība, iespaidīgi bīti

  • 8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija

  • Ausīs ievietojamas

  • Plakans kabelis

Jaudīgi skaļruņi, kas precīzi atveido skaņu ar iespaidīgiem basiem

Jaudīgi skaļruņi, kas precīzi atveido skaņu ar iespaidīgiem basiem

Jaudīgi skaļruņi kompaktā konstrukcijā nodrošina ērtu valkāšanu, dzidru skaņu un iespaidīgus basus.

Plakans vads ar aizsardzību pret sapīšanos ērtībām, atrodoties ceļā

Plakans vads vienmēr nodrošina aizsardzību pret sapīšanos.

Bezvadu vadība mūzikas baudīšanai un zvaniem

Bezvadu vadība mūzikas baudīšanai un zvaniem

Baudiet brīvību, ko sniedz mūzikas klausīšanās un tālruņa zvani bez vadu izmantošanas. Mainiet skaņas celiņus, skaļumu un atbildiet uz zvaniem, izmantojot ērtu tālvadību.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.5

no 5

6

Atsauksmes

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

03/04/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

produkt dobry

Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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