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SHB5950WT/00
Bezvadu brīvība, iespaidīgi bīti
Bezvadu brīvība ar šīm īpaši vieglajām apkakla stīpas bezvadu austiņām. Philips UpBeat Metalix Pro ir kvalitatīvi skaļruņi iespaidīgam basam un ovāli ieliktņi ērtai valkāšanai. Vakuuma metālisks korpuss piešķir austiņām profesionālu eleganci un izsmalcinātību.
8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija
Ausīs ievietojamas
Plakans kabelis
Jaudīgi skaļruņi kompaktā konstrukcijā nodrošina ērtu valkāšanu, dzidru skaņu un iespaidīgus basus.
Plakans vads vienmēr nodrošina aizsardzību pret sapīšanos.
Baudiet brīvību, ko sniedz mūzikas klausīšanās un tālruņa zvani bez vadu izmantošanas. Mainiet skaņas celiņus, skaļumu un atbildiet uz zvaniem, izmantojot ērtu tālvadību.
3.5
no 5
6
Atsauksmes
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Krzysiek125
03/04/2017
Polska
Verificēts pircējs
produkt dobry
Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
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