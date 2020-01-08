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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
Iepazīstiet kafijas pasauli, pagatavojot tādus plaši pazīstamus dzērienus kā espreso vai kapučīno, kā arī tādus īpašos kafijas dzērienus kā Americano vai espreso makjato.
13 dažādi veidi
Iebūvēta Premium piena karafe
Priekšpuse antracīta krāsā
12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Pepino319
08/01/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Skvělý výrobek
Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.
Plusi
Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.
Mīnusi
Zatím jsem nenael
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Izmantošanas datums 2018-12-08
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Izmantošanas datums 2018-12-08
Luka274
06/01/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Kávovar maximálně vybavený
Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.
Plusi
Možnost nastavení profilů, lehce se čistí
Mīnusi
Žádné jsem nezjistil
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Izmantošanas datums 2018-12-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Izmantošanas datums 2018-12-06
PetrJbc
27/12/2019
Česká republika
Skvělý kávovar
Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Izmantošanas datums 2019-11-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Izmantošanas datums 2019-11-27
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma