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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Izbeigta ražošana

Saeco PicoBaristo Deluxe“Super-automatic” espreso aparāts

SM5572/10

5

| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

Iepazīstiet kafijas pasauli, pagatavojot tādus plaši pazīstamus dzērienus kā espreso vai kapučīno, kā arī tādus īpašos kafijas dzērienus kā Americano vai espreso makjato.

Skatīt visas priekšrocības

Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

  • 13 dažādi veidi

  • Iebūvēta Premium piena karafe

  • Priekšpuse antracīta krāsā

  • 12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/01/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Skvělý výrobek

Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.

Plusi

Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.

Mīnusi

Zatím jsem nenael

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Izmantošanas datums 2018-12-08

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Izmantošanas datums 2018-12-08

06/01/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kávovar maximálně vybavený

Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.

Plusi

Možnost nastavení profilů, lehce se čistí

Mīnusi

Žádné jsem nezjistil

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Izmantošanas datums 2018-12-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Izmantošanas datums 2018-12-06

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý kávovar

Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Izmantošanas datums 2019-11-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Izmantošanas datums 2019-11-27

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma